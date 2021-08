Cửa hàng sản phẩm OCOP thứ 2 tại Can Lộc đi vào hoạt động

Cửa hàng hiện có 30 mặt hàng đạt tiêu chuẩn OCOP của nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Chiều 4/8, Hội Nông dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tổ chức khai trương cửa hàng nông sản an toàn kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của huyện Can Lộc và các địa phương trong toàn tỉnh.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, huyện Can Lộc tham quan cửa hàng.

Cửa hàng Thu Hiệp được đặt tại số nhà 238, đường Xô viết Nghệ Tĩnh, thị trấn Nghèn, do chị Trần Thị Thu làm chủ. Đây là cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP thứ 2 tại Can Lộc.

Cửa hàng giới thiệu, tiêu thụ trên 30 mặt hàng đạt tiêu chuẩn OCOP đến từ nhiều địa phương trong tỉnh, trong đó huyện Can Lộc có 15 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh 4 sao và 3 sao.

Điển hình là cam Trà Sơn Can Lộc, cam Đồng Uyên (Thượng Lộc), cam Thượng Lộc Loan Việt; viên nghệ mật ong An Tâm, tinh bột nghệ An Tâm (thị trấn Đồng Lộc); mật ong Trà Sơn Can Lộc; bánh đa vừng đen Hạnh Tâm (Thiên Lộc); cu đơ Hạnh Toàn (thị trấn Nghèn)…

Cùng với các mặt hàng trên, cửa hàng cũng cung cấp cho khách hàng nhiều sản phẩm nông nghiệp an toàn của huyện Can Lộc như: hành tăm, dưa lưới và một số nông sản khác.

Để có thêm nhiều sản phẩm đảm bảo chất lượng đến tay bà con nông dân, thời gian tới, cửa hàng sẽ mở rộng liên kết tiêu thụ sản phẩm với các HTX, THT trên địa bàn.

Đạt Võ