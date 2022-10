Điều tiết nước 2 hồ chứa lớn ở Hà Tĩnh trước ảnh hưởng mưa lớn

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh vận hành điều tiết nước tại hồ Kim Sơn và hồ Thượng Sông Trí từ 14h ngày 26/10 với lưu lượng từ 10 – 50 m3/giây.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh vận hành điều tiết nước tại một số hồ chứa lớn.

Do tác động bởi áp cao lạnh lục địa tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên trong ngày 25/10, thời tiết các khu vực ở Hà Tĩnh có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Mưa lớn khiến mực nước một số hồ chứa trên địa bàn tỉnh, nhất là ở khu vực huyện Kỳ Anh và TX Kỳ Anh, tăng nhanh.

Để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du hồ chứa, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh – đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, vận hành 33 hồ chứa trên địa bàn tỉnh, đã quyết định xả tràn điều tiết nước 2 hồ chứa là hồ Kim Sơn và hồ Thượng Sông Trí (cùng xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh).

Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh Trần Mạnh Cường cho hay: Lượng mưa đo được từ 7h ngày 24/10 tới 15h ngày 25/10 tại hồ Kim Sơn là 303 mm, hồ Thượng Sông Trí là 258 mm. Mực nước lúc 19h ngày 25/10 tại hồ Kim Sơn ở cao trình 96,22/97m, dung tích 16/17 triệu m3; mực nước tại hồ Thượng Sông Trí ở cao trình 29,4/32m, dung tích 16,3/25,4 triệu m3.

Hồ chứa nước Kim Sơn (xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh).

Trước dự báo đến ngày 26/10 khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa khá lớn với lượng mưa phổ biến 40 – 70 mm, có nơi trên 70 mm, từ 14h ngày 26/10, đơn vị sẽ vận hành xả tràn điều tiết nước hồ Kim Sơn với lưu lượng 10 – 30 m3/giây, hồ Thượng Sông Trí với lưu lượng 10 – 50 m3/giây. Thời điểm kết thúc căn cứ vào diễn biến thời tiết và mực nước hồ.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đề nghị UBND huyện Kỳ Anh, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh), huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) và các xã chịu ảnh hưởng trong hệ thống khẩn trương thông báo, đôn đốc và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản, sẵn sàng ứng phó với các sự cố có thể xảy ra.

