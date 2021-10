Dung tích hồ Kẻ Gỗ còn 256/345 triệu m3, vẫn đang đóng tràn

Từ sáng nay (18/10), nếu trong khu vực không có mưa lớn thì khả năng sẽ không phải vận hành điều tiết nước hồ Kẻ Gỗ (Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Dung tích hồ Kẻ Gỗ hiện còn 256 triệu m3 so với dung tích thiết kế là 345 triệu m3

6h30 sáng 18/10, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Nam Hà Tĩnh Trần Mạnh Cường cho biết: Mực nước hồ Kẻ Gỗ hiện ở cao trình 29,3/32,5m, dung tích đạt 256/345 triệu m3; khu vực hồ hiện không có mưa.

Lúc 23h ngày 17/10, đơn vị đã đóng tràn hồ Kẻ Gỗ. Thời điểm đóng tràn, mực nước hồ ở cao trình 28,87/32,5m, dung tích 246/345 triệu m3, lượng mưa từ 21h - 23h là 22 mm. Việc đóng tràn giúp giảm ngập cho vùng hạ du bởi theo dự báo thì đêm 17 tới rạng sáng 18/10, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa lớn.

Hồ Kẻ Gỗ đóng tràn điều tiết lúc 23h ngày 17/10.

“Trường hợp từ sáng 18/10 trở đi trên địa bàn Hà Tĩnh không có mưa thì đơn vị không phải mở tràn nữa. Việc vận hành điều tiết nước tùy thuộc vào diễn biến thời tiết và đơn vị sẽ có tính toán hợp lý, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du” - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Nam Hà Tĩnh thông tin thêm.

Ngoài hồ Kẻ Gỗ chưa phải vận hành điều tiết nước thì các hồ chứa lớn khác như: hồ Sông Rác, hồ Kim Sơn, hồ Tàu Voi, hồ Bộc Nguyên, hồ Thượng Sông Trí, hồ Khe Xai, hồ Đá Hàn vẫn xả tràn với lưu lượng từ 40 – 200 m3/s. Trong số này, hồ Sông Rác đang xả tràn với lưu lượng 200 m3/s.

Mưa lớn khiến nước tràn vào khu vực cổng nhà dân ở xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên chiều 17/10.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp ngay trên vùng biển ngoài khơi Trung Bộ nên từ đêm qua tới rạng sáng 18/10, khu vực Hà Tĩnh có mưa to tới rất to.

Một số nơi có lượng mưa lớn như: TP Hà Tĩnh 140,5 mm, Thạch Đồng 127,5 mm và Cẩm Xuyên 89,0 mm.

V.Đ