Hà Tĩnh cung ứng nguồn giống lúa chất lượng cho vụ hè thu

Hiện nay, các công ty sản xuất, kinh doanh giống đã chủ động phương án cung ứng nguồn giống cho thị trường Hà Tĩnh. Ngành chuyên môn đang tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng giống, vật tư nông nghiệp ngay từ đầu vụ.

Công nhân Công ty CP Giống cây trồng Hà Tĩnh vận chuyển giống lúa mới về cho các đơn vị đặt hàng.

Dồi dào nguồn giống lúa vụ hè thu

Tại thị trường Hà Tĩnh, những đơn vị cung ứng có truyền thống như: Công ty CP Giống cây trồng Hà Tĩnh, Công ty Tập Đoàn giống cây trồng Việt Nam, Công ty Giống cây trồng Bắc Hà,... đã chủ động trong việc chuẩn bị nguồn hàng phục vụ sản xuất lúa hè thu.

Những ngày qua, các chuyến xe của Công ty CP Giống cây trồng Hà Tĩnh bắt đầu vận chuyển giống lúa mới về cho các đơn vị đặt hàng. Bà Võ Thị Hồng Minh - Giám đốc Công ty CP Giống cây trồng Hà Tĩnh cho biết: “Bước vào vụ hè thu, công ty đã chuẩn bị nguồn giống đầy đủ theo cơ cấu của Sở NN&PTNT. Xác định thời vụ gieo cấy diễn ra trong thời gian ngắn nên công ty bố trí các giống năng suất cao, chất lượng, có giá trị kinh tế hàng hóa cao và dễ tiêu thụ như: Xuân Mai, Khang Dân, BT09, PC6, BQ, Nếp 98… Công ty cũng đang phối hợp với các địa phương tiếp tục đưa các bộ giống mới về thử nghiệm trên đồng đất Hà Tĩnh như lúa đỏ, nếp thơm để hướng tới sản phẩm hữu cơ".

Các loại thuốc BVTV, phân bón cũng đã được nhập về số lượng lớn tại cửa hàng kinh doanh.

Ở các cửa hàng vật tư nông nghiệp, nhiều loại giống, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), phân bón cũng đã được nhập về số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Ông Trần Văn Huân - cửa hàng vật tư nông nghiệp tại xã Bình An, Lộc Hà cho biết: “Nguồn giống do cửa hàng chúng tôi lấy về từ các cơ sở uy tín đảm bảo đầy đủ cho bà con sản xuất vụ hè thu. Giá một số sản phẩm phân bón hiện tại đã “hạ nhiệt” nhiều so với cùng kỳ năm trước giúp bà con giảm được phần nào chi phí, việc kinh doanh của cửa hàng cũng sôi động hơn”.

Theo ông Nguyễn Trí Hà - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Tĩnh, vụ hè thu 2023 dự báo sẽ đối mặt với thời tiết, khí hậu khắc nghiệt. Để đảm bảo sản xuất “ăn chắc”, né tránh thiên tai, cơ quan chuyên môn bố trí cơ cấu giống, lịch thời vụ phù hợp; chỉ đạo, hướng dẫn người dân sử dụng nhóm giống có thời gian sinh trưởng ngắn ngày (dưới 110 ngày), đối với giống có thời gian sinh trưởng 105 - 110 ngày phải tiến hành bắc mạ cấy đảm bảo đúng kỹ thuật, tiến độ đề án.

Đoàn kiểm tra chất lượng hàng hóa vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản vụ hè thu 2023 kiểm tra các doanh nghiệp lớn cung ứng giống.

Tăng cường quản lý chất lượng giống, vật tư nông nghiệp

Theo kế hoạch, thời vụ gieo cấy lúa hè thu 2023 sẽ kết thúc trước ngày 10/6. Thời điểm này, song song với thu hoạch gọn lúa xuân, các đơn vị cung ứng đã tập kết cơ bản số lượng giống về kho, chuẩn bị cung ứng cho bà con nông dân. Các cơ quan quản lý nhà nước cũng tập trung vào cuộc kiểm tra, kiểm soát chất lượng đầu vào, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm.

Ông Lê Tùng Dương - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản Hà Tĩnh cho biết: “Từ cuối tháng 5, Sở NN&PTNT đã thành lập đoàn kiểm tra chất lượng hàng hóa vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản vụ hè thu 2023. Trong đó, tập trung kiểm tra, quản lý chặt chẽ về số lượng, chất lượng, chủng loại, cơ cấu và giá đầu vào đối với các giống lúa sản xuất, cung ứng trên địa bàn”.

Kiểm tra hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng kinh doanh nhỏ, lẻ.

Hiện nay, đoàn đã phối hợp kiểm tra, kiểm soát chặt giống, thuốc diệt cỏ, thuốc BVTV, chất lượng phân bón, việc niêm yết giá ở các cửa hàng vật tư nông nghiệp, đại lý cấp 1, đại lý kinh doanh lớn tại các huyện Can Lộc, Đức Thọ, TP Hà Tĩnh...

Qua kiểm tra, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh cơ bản đảm bảo các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đoàn phối hợp với các công ty kinh doanh thuốc BVTV, phân bón tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón, thuốc BVTV cho nông dân các huyện, thành phố, thị xã.

Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản cũng đã tiến hành kiểm tra, lấy 21 mẫu giống lúa được kinh doanh trên thị trường gửi ra các phòng kiểm nghiệm nhằm tăng cường quản lý nhà nước về công tác giống, đáp ứng nhu cầu về số lượng, chất lượng giống cho bà con nông dân.

Tuy nhiên, hiện nay, cơ bản các địa phương chủ động về kế hoạch, giống sản xuất nên để đảm bảo điều kiện tốt cho sản xuất lúa hè thu, các địa phương cần nâng cao công tác quản lý tại cơ sở, chủ động phối hợp với ngành chuyên môn kiểm soát chất lượng đầu vào các loại giống, ngăn chặn những nguy cơ về giống giả, giống kém chất lượng trà trộn vào thị trường.

Quỳnh Trang