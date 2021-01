Khai trương cửa hàng nông sản an toàn tại thành phố Hà Tĩnh

Cửa hàng nông sản an toàn Thùy Long (TP Hà Tĩnh) là cửa hàng thứ 2 do Hội Nông dân tỉnh vận động thành lập đã chính thức đi vào hoạt động.

Chiều nay (21/1), Hội Nông dân TP Hà Tĩnh tổ chức khai trương Cửa hàng nông sản an toàn Thùy Long tại số 12 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Nam Hà.

Cửa hàng chuyên cung cấp các sản phẩm nông sản an toàn trên địa bàn thành phố và các sản phẩm OCOP của Hà Tĩnh như: Thịt bò, thịt lợn, cam, bưởi, kẹo cu đơ, rau, củ, quả công nghệ cao, các sản phẩm gạo, lạc, đậu, nước mắm…

Đây là nơi giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, đặc sản các vùng miền ra thị trường; cung cấp cho nhiều người tiêu dùng những sản phẩm có thương hiệu, uy tín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Cửa hàng có sự giám sát thường xuyên của tổ chức hội và hội viên ngay từ khâu sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Sản phẩm được bày bán tại cửa hàng được kiểm tra định kỳ từ chương trình lấy mẫu giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ quan chức năng.

Tại lễ khai trương, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và TP Hà Tĩnh đã yêu cầu Cửa hàng nông sản an toàn Thùy Long nghiêm túc thực hiện cam kết cung cấp các mặt hàng có chất lượng đã đăng ký theo quy định. Bên cạnh giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm an toàn của nông dân trong và ngoài thành phố, cửa hàng cần nỗ lực để góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về sản xuất, kinh doanh, sử dụng thực phẩm an toàn.

Lê Tuấn - Minh Đức