Khai trương cửa hàng thực phẩm sạch tại Nghi Xuân

Nhiều sản phẩm OCOP của huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã được bày bán tại cửa hàng thực phẩm sạch Phong Trà, ở thôn Khang Thịnh, xã Xuân Viên.

Sáng 7/9, huyện Nghi Xuân khai trương cửa hàng thực phẩm sạch Phong Trà tại thôn Khang Thịnh, xã Xuân Viên.

Đây là cửa hàng thứ 4 trong đề án “Xây dựng chuỗi cửa hàng nông sản an toàn đến năm 2023” do Hội Nông dân huyện Nghi Xuân thành lập. Trước đó, 3 cửa hàng đã được khai trương tại thị trấn Tiên Điền, xã Xuân Giang và thị trấn Xuân An.

Cửa hàng là nơi giới thiệu nhiều sản phẩm nông nghiệp có chất lượng như: nước mắm Lạch Kèn, sứa Thái Long, tôm chua Xuân Phổ, cá cơm, cá trỏng (Xuân Yên)…

Cửa hàng còn là nơi quy tụ hơn 150 sản phẩm nông nghiệp hữu cơ như dưa lưới, rau xanh, bầu bí; các sản phẩm hải sản như mực, cá thu, tôm khô... giúp người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm OCOP đạt chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giá cả hợp lý...

Đây là cửa hàng thứ 4 do Hội Nông dân huyện Nghi Xuân triển khai. Quá trình kinh doanh chủ cửa hàng phải thực hiện tốt trách nhiệm thu mua, tiêu thụ các sản phẩm tại những khu vườn mẫu, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Ông Nguyễn Hồng Khoan - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nghi Xuân

Hữu Trung