“Không có những người như thế sẽ khó xây dựng được nông thôn mới”

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân, nguyên Bí thư Huyện ủy Vũ Quang đánh giá như vậy khi nói về sự nêu gương của ông Nguyễn Xuân Thê - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cùng đội ngũ cán bộ các cấp ở xã Đức Lĩnh, một điển hình nổi tiếng về xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh và trên cả nước.

Năm 2010, ông Nguyễn Xuân Thê nhậm chức Chủ tịch UBND xã, đó cũng là thời điểm địa phương này bước vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Đức Lĩnh là xã miền núi, đất rộng, người đông nhất huyện; xuất phát điểm thấp, hộ nghèo chiếm 45%. Hệ thống giao thông trên địa bàn dài đến gần 130 km nhưng mới có 14km được bê tông hoá. Xã có đến 7 điểm trường chia làm 2 vùng, 15 thôn. Tính ra, cả 19 tiêu chí NTM lúc bấy giờ, xã chưa đạt tiêu chí nào. Cũng vì thế mà Vũ Quang không đưa Đức Lĩnh vào danh sách những xã xây dựng NTM đầu tiên của huyện.

Sau khi bàn bạc, phân tích rất kỹ các yếu tố, Đảng ủy xã Đức Lĩnh quyết tâm báo cáo lên huyện cho địa phương được vào tốp các xã xây dựng NTM đầu tiên của huyện.

Lễ phát động phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu của xã Đức Lĩnh (Vũ Quang) năm 2017.

Ông Nguyễn Xuân Thê tâm sự: Từ thực tế của địa phương miền núi, nhiều thôn xóm, địa bàn rộng, dân cư trải dài theo đồi núi, khe suối. Mùa mưa lũ, hầu hết ngập nặng, giao thông bị chia cắt, đường sá trở nên lầy lội. Đến vụ thu hoạch, do đi lại vận chuyển không thuận lợi, nông sản không tiêu thụ được, đời sống bà con càng thêm khó khăn. Vì vậy, để xây dựng NTM, trước hết phải tập trung vào 2 khâu đột phá chính là xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông - thuỷ lợi và điện; cùng đó là ban hành các cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống Nhân dân.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan và lãnh đạo tỉnh tham quan mô hình cụm dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh” thôn Cừa Lĩnh (xã Đức Lĩnh, Vũ Quang). Ảnh: Văn Chung

Nhờ vậy, trung bình mỗi năm, Đức Lĩnh làm được 5 - 7 km đường cứng theo đúng chuẩn đường NTM từ nguồn hỗ trợ, đóng góp của Nhân dân cộng với nguồn tiết kiệm từ ngân sách. Trong năm đầu tiên, Đức Lĩnh cứng hóa được 40km đường giao thông (cả lồng ghép chương trình, dự án). Đến nay, toàn bộ gần 130km đường giao thông của xã đã được cứng hoá, trong đó 95% được bê tông, nhựa hoá; 75 km đường điện thắp sáng làng quê phủ kín các thôn bằng nguồn xã hội hóa, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, làm cho bộ mặt nông thôn thêm khởi sắc.

Để khuyến khích các hộ đẩy mạnh phát triển sản xuất, ngoài các chính sách của huyện, xã đã ban hành các chính sách hỗ trợ hộ trồng cây ăn quả quy mô từ 50 - 250 cây, mỗi cây 20.000 đồng; hỗ trợ các hộ nuôi hươu nái 2 triệu đồng/con, hươu đực 3 triệu đồng/con, quy mô tối đa 5 con/hộ; hỗ trợ xây dựng vườn mẫu 8 triệu đồng/vườn; hỗ trợ nguyên vật liệu (xi măng, cát sỏi) cho các thôn xây dựng đường GTNT, thủy lợi nội đồng; hỗ trợ xây dựng cụm dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn - văn minh” với 10 triệu đồng/hộ... Nhờ tiến hành đồng bộ giữa tuyên truyền với nêu gương và vận dụng tốt các cơ chế chính sách, Nhân dân hăng hái vào cuộc góp công, góp của nên tiến độ xây dựng NTM được đẩy nhanh. Năm 2015, Đức Lĩnh là một trong 3 xã tốp đầu của Vũ Quang đạt chuẩn NTM. Năm 2020, địa phương đạt xã NTM nâng cao và đang quyết tâm đạt xã NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2023 này.

Lãnh đạo tỉnh và huyện Vũ Quang đến thăm vườn mẫu nhà ông Nguyễn Xuân Thê, Bí thư - Chủ tịch UBND xã Đức Lĩnh.

Từ con số không, chỉ 10 năm sau, Đức Lĩnh đã có sự bứt phá đi lên rất ngoạn mục. Đến nay, xã có 100% thôn đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu. Kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện; thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 56,27 triệu đồng/người/năm (năm 2020 là 38,11%); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,05% (năm 2020 là 7,39%). Toàn xã xây dựng được 405 vườn mẫu đạt chuẩn (năm 2020 chỉ có 123 vườn), 11 cụm dân cư, 23 tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn - văn minh”. Cụm dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn - văn minh” của xã là sáng kiến đầu tiên của cả nước, được huyện và tỉnh chỉ đạo nhân rộng ra các địa phương. Cụm sinh thái đầu tiên ở thôn Cừa Lĩnh do 5 hộ gia đình tổ liên gia xây dựng năm 2021, mỗi năm bình quân có 100 - 130 đoàn đến tham quan (riêng năm 2020 có đến 170 đoàn trong nước đến tìm hiểu học tập). Đức Lĩnh vinh dự đón Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm với sự ghi nhận, đánh giá cao các cụm sinh thái và cho biết sẽ chỉ đạo nhân rộng mô hình này.