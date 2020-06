Lộc Hà “hồi sinh” 20 ha đất sản xuất lúa bỏ hoang nhiều năm trong vụ hè thu

Nước về tràn đồng đã “hồi sinh” hơn 20 ha đất nông nghiệp bỏ hoang của thị trấn Lộc Hà (Hà Tĩnh) trong vụ hè thu nhiều năm qua.

Ngay khi nước về đồng, máy cày đã được huy động để giúp bà con sớm hoàn thành khâu làm đất.

Sau nhiều năm, ông Lê Đình Hòa mới được chứng kiến cảnh nước về đồng, bà con trong thôn được sản xuất trên cánh đồng Cồn Cả (thôn Khánh Yên) trong vụ hè thu vào những ngày qua.

Ông Hòa vui mừng: “Từ rất lâu rồi, cánh đồng này chỉ sản xuất được vụ xuân, còn vụ hè thu thì phải bỏ hoang do ở cuối nguồn nước. Một ít hộ dân trước đây cũng cố gắng trồng thêm lúa mùa (từ tháng 10 - PV) nhưng thường xuyên gặp mưa bão, sâu bệnh dẫn đến năng suất kém, cỏ mọc cao hơn cả lúa nên bỏ dần. Đầu vụ hè thu năm nay, khi có thông tin từ xã và xóm về nguồn nước được chủ động, bà con chúng tôi vô cùng vui mừng vì có nước để sản xuất, đồng ruộng không phải để hoang nữa”.

Đến nay, bà con nhân dân thị trấn Lộc Hà đã hoàn thành khâu làm đất và gieo cấy vụ hè thu.

Nước về đồng, bà con nhân dân các thôn Khánh Yên, Yên Bình... tranh thủ thời gian, tập trung huy động nhân lực, tiến hành cải tạo đồng ruộng để kịp thời hoàn thành xuống giống hơn 20 ha diện tích lúa.

Đang tất bật kiểm tra lại đồng sau gieo cấy, ông Tô Xuân Phúc (thôn Yên Bình) chia sẻ: “Nhờ có sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, vụ hè thu năm nay nước về đầy đồng nên tôi mạnh dạn sản xuất 3 sào Khang Dân đột biến. Sau nhiều năm liền bà con mới có thể sản xuất cả 2 vụ trên chính cánh đồng của mình. Nhìn cánh đồng no nước, tôi cảm giác có gì đó thật mới mẻ, hạnh phúc”.

Bà con ra đồng sản xuất với khí thế mới sau nhiều năm đồng ruộng bị bỏ hoang vụ hè thu.

Ông Phan Đình Thanh - Trưởng thôn Khánh Yên thông tin: “Có nước về, bà con vô cùng phấn khởi nên chỉ trong thời gian ngắn đã hoàn thành làm đất và gieo sạ được gần 5 ha. Vì đây là cánh đồng đã cơ bản xóa bờ thửa tạo cánh đồng lớn nên thời gian sản xuất được rút ngắn nhiều. Chúng tôi sẽ thường xuyên cùng cơ quan chức năng theo dõi sự phát triển của lúa trên đồng ruộng và có sự phối hợp để điều tiết nước hợp lý, đảm bảo cho thắng lợi của vụ hè thu đặc biệt này”.

Được biết, nguồn nước dẫn về đồng ruộng được lấy từ kênh Hồng Tân, tại trạm bơm An Thịnh (xã Bình An) đi qua địa bàn các xã Bình An, Thịnh Lộc, Thạch Mỹ về đến thị trấn Lộc Hà bằng hệ thống kênh dẫn dài gần 8 km.

Người dân theo dõi quá trình nước chảy về thị trấn Lộc Hà qua hệ thống kênh chính.

Theo Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Hà Văn Thành Đô: Ngay từ đầu mùa vụ hè thu năm 2020, với quyết tâm cao, thị trấn Lộc Hà đã làm việc với Phòng NN&PTNT huyện và Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh, lên phương án tận dụng lợi thế từ dự án cống Đò Điệm và hệ thống kênh trục sông Nghèn, trong đó có hệ thống kênh Hồng Tân đưa được nước về phục vụ sản xuất.

"Sau khi tiến hành thực địa, nghiên cứu, sửa chữa một số điểm đấu nối để dẫn nước về, “hồi sinh” hơn 20 ha đất nông nghiệp bị bỏ hoang tại địa phương vào vụ hè thu, bà con trong xã rất phấn khởi và đã cơ bản tiến hành gieo trỉa xong” - ông Đô nói.

Cánh đồng Mụ Dầm của thôn Khánh Yên cơ bản đã xóa bờ thửa, xây dựng cánh đồng lớn, tạo điều kiện cho quá trình sản xuất.

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Lộc Hà Võ Tá Bình cho biết: “Ngành đã trực tiếp chỉ đạo và theo dõi hoạt động dẫn nước từ kênh chính về các nhánh phụ để phục vụ bà con lấy nước vào đồng.

Cùng với đó, cử cán bộ kỹ thuật bám nắm để hướng dẫn bà con xuống giống đúng quy trình kỹ thuật và kịp thời vụ, đảm bảo sự phát triển ổn định của cây lúa và thu hoạch trước mùa mưa lũ. Trước mắt, đây được đánh giá là một “bước nhảy” trong sản xuất lúa của thị trấn Lộc Hà, khắc phục tình trạng bỏ hoang số lượng lớn diện tích đất nông nghiệp trong vụ hè thu suốt nhiều năm qua”.

