Mưa diện rộng ảnh hưởng đến thu hoạch lúa hè thu ở Hà Tĩnh

Vài ngày tới, Hà Tĩnh được dự báo tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc thu hoạch lúa hè thu đang vào kỳ cao điểm.

Hình ảnh từ camera của hệ thống cảnh báo PCCR về tình hình mưa tại Sơn Diệm (Hương Sơn) vào chiều qua (5/9).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, từ chiều 5/9 đến sáng 6/9, các địa phương: TP Hà Tĩnh, Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ, Hương Khê, Thạch Hà… đều có mưa. Lượng mưa phổ biến ở mức 22 - 57 mm.

Riêng khu vực xã Sơn Diệm (Hương Sơn) vào khoảng 14 - 16 giờ chiều qua, lượng mưa đo được khá lớn với 88 mm.

Từ 1 - 7h sáng nay (6/9), tình hình mưa có giảm, lượng mưa chỉ còn ở mức từ 1 - 9 mm. Tuy nhiên, hình thái thời tiết này gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ thu hoạch, trau phơi lúa hè thu của bà con nông dân. Một số địa phương có mưa lớn như: Hương Sơn, Hương Khê, Đức Thọ… phải tạm dừng thu hoạch.

Tiến độ thu hoạch lúa hè thu ở các địa phương sẽ bị ảnh hưởng do trời mưa.

Tính đến sáng 6/9, toàn tỉnh thu hoạch được gần 32.800 ha, đạt 72,8% tổng diện tích. Trong đó, huyện Cẩm Xuyên đã hoàn thành; các huyện đạt cao gồm: Kỳ Anh (89%), Nghi Xuân (gần 80%), Thạch Hà (85%)...; các địa phương còn lại đạt bình quân từ 40 - 70% diện tích.

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, tình hình bất lợi của thời tiết gây ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch lúa hè thu sẽ còn kéo dài từ ngày 7 - 9/9 tới. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa trong những ngày tới dự báo phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm/đợt.

Do vậy, theo khuyến cáo của các ngành chuyên môn, các địa phương và bà con nông dân cần theo dõi sát diễn biến và dự báo thời tiết, không nên thu hoạch trong thời điểm mưa lớn gây ảnh hưởng đến năng suất và trau phơi lúa. Đồng thời, các địa phương cần có phương án tiêu thoát úng ở chân ruộng và có kế hoạch phơi sấy lúa cho bà con nông dân.

