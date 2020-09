Mùa dưa non “kém vui” của nông dân Hà Tĩnh

Dù giá dưa non được thương lái thu mua tận vườn từ 10.000 – 12.000 đồng/kg - cao nhất từ trước tới nay, nhưng các hộ trồng dưa ở xã Cẩm Sơn (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vẫn kém vui bởi sản lượng thấp...

Video: Dưa non được giá... mất mùa

Một tuần trở lại đây, gia đình bà Nguyễn Thị Đạt (SN 1977, thôn Phúc Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên) đang tất bật thu hoạch dưa non trái vụ. Với 5 sào dưa, mỗi ngày, bà Đạt thu được 50kg. Số lượng dưa vụ này chỉ bằng một nửa so với vụ trước. Nguyên nhân là do đúng vào lúc bắt đầu thu hoạch thì gặp mưa lớn do bão số 5 đã khiến nhiều diện tích dưa bị dập nát, hư hỏng, ảnh hưởng tới năng suất.

Dù dưa thu được ít hơn nhưng đổi lại giá lại tăng cao. “Giá dưa non hiện nay từ 10.000 – 12.000 đồng/kg, tăng gần gấp đôi so với vụ trước (vụ trước giá 6.000 – 7.000 đồng/kg). Không những thế, dưa rất dễ tiêu thụ khi được thương lái thu mua tận vườn sau mỗi ngày thu hoạch" - bà Nguyễn Thị Đạt chia sẻ.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Cẩm Sơn Lê Thị Lệ cho biết: Những năm gần đây, trồng dưa non mang lại hiệu quả kinh tế khá cao cho người dân địa phương. Trong vụ mùa năm 2020 này, toàn xã có 107 hộ trồng với diện tích 11,5 ha.

Trung bình mỗi sào cho thu hoạch 1,3 tấn dưa/vụ. Giá dưa non trước kia khá rẻ, có thời điểm chỉ 3.000 – 4.000 đồng/kg, nhưng những năm gần đây, giá dưa tăng lên và dễ bán hơn. Với 5 sào dưa, người nông dân có thể thu 30 - 40 triệu đồng/vụ.

Theo bà Lê Thị Lệ, người dân trong xã trồng dưa non 2 vụ mỗi năm. Ở vụ đầu khá thuận lợi nhưng với vụ trái, quá trình trồng gặp thời tiết nắng hạn, dưa khó phát triển và đầu tháng 8 - lúc sắp thu hoạch lại gặp đợt mưa lớn nên cây bị chết rất nhiều.

Theo tìm hiểu, vụ dưa non vừa rồi không chỉ ở xã Cẩm Sơn bị ảnh hưởng mà nhiều địa phương khác tại Cẩm Xuyên, Kỳ Anh cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Đây là nguyên nhân chính khiến nguồn cung dưa non khan hiếm hơn và đã “đẩy” giá lên cao nhất từ trước tới nay, từ 10.000 – 12.000 đồng/kg.

“Địa phương có 25 hộ trồng dưa non với diện tích 10ha, tập trung chủ yếu ở thôn Quang Trung 1. Vụ dưa vừa rồi sắp cho thu hoạch thì gặp mưa lớn nên người dân bị thất thu lớn - Chủ tịch UBND xã Cẩm Lạc Nguyễn Viết Thuấn cho hay.

Từ lúc bắt đầu trồng tới lúc cho thu hoạch dưa non mất chừng 45 ngày. Người nông dân có thể hái dưa mỗi ngày và kéo dài trong vòng 1,5 tháng.

Với dưa non, người dân có thể chế biến thành dưa muối, hoặc được các tàu thuyền mua làm thực phẩm trước lúc ra khơi do có thể bảo quản trong thời gian dài mà không bị hư hại.

Trồng dưa non nếu thuận lợi sẽ giúp nông dân ở Hà Tĩnh thu hoạch cao gấp 4-5 lần so với trồng lúa.

Văn Đức