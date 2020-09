Mực nước sông Ngàn Phố trên mức báo động 2

Mưa lớn kéo dài, nước trên sông Ngàn Phố huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang trên mức báo động 2. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn huyện đang chủ động phương án phòng chống mưa lũ.

Mực nước trên sông Ngàn Phố đang ở mức trên báo động 2

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, từ tối ngày 17/9 cho đến ngày 18/9, trên địa bàn huyện Hương Sơn xẩy ra mưa to đến rất to.

Đặc biệt, trong 2 tiếng từ 19 giờ đến 21 giờ ngày 18/9 lượng mưa tại xã Sơn Kim 1 là 48,4mm. Mức nước trên Sông Ngàn Phố tại Quang Diệm lúc 21 giờ ngày 18/9 là 11,83m, trên báo động 2 là 0,33m.

Lực lượng Công an xã Sơn Kim 1 cắm chốt và biển cảnh báo chỗ nước sâu nguy hiểm không để người dân qua lại

Hiện tại, trên địa bàn huyện chưa thống kế được thiệt hại do mưa bão gây ra. Tuy nhiên, huyện Hương Sơn chỉ đạo các địa phương cần phải đề phòng lũ quét, sảt lở đất, nhất là tại các xã Sơn Kim1, Sơn Kim 2, Sơn Lĩnh, Sơn Hồng...

Tràn Cây Chanh ở xã Sơn Hàm cũng bị ngập sâu đã được chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo

Trước nguy cơ ngập lụt, trong chiều 18/9, một số địa phương tại các xã Sơn Kim 1 và xã Sơn Hàm đã gắn biển cảnh báo nguy hiểm tại một số tuyến đường ngập lụt, đồng thời phân công lực lượng cắm chốt tại các điểm xung yếu nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Lãnh đạo xã cùng lực lượng Công an xã Sơn Trung đến các hộ già cả neo đơn tuyên truyền chủ động, đồng thời hỗ trợ mỳ tôm để các hộ yên tâm phòng chống lũ

Ngoài ra, chính quyền địa phương cùng lực lượng công an các xã đã đến tận các hộ dân tuyên tuyền chủ động ứng phó với mưa lũ, chủ động ứng phó khi có tình huống xấu xẩy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tại sản.

Theo dự báo mới nhất của Đài khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, hôm nay (19/9) các huyện miền núi Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê vẫn còn có mưa vừa, mưa to. Lũ trên sông Ngàn Phố tiếp tục dâng cao.

Hữu Trung