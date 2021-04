Ngắm sản phẩm OCOP tiêu biểu tại hội chợ kinh tế tập thể Bắc Trung Bộ ở Hà Tĩnh

Hơn 600 sản phẩm trưng bày tại Hội chợ sản phẩm OCOP kinh tế tập thể Bắc Trung Bộ do Liên minh HTX Hà Tĩnh tổ chức cho thấy nét đặc trưng, không trộn lẫn của các địa phương tham gia.

Trong khuôn khổ hội nghị xúc tiến thương mại do Liên minh HTX Hà Tĩnh tổ chức, hội chợ sản phẩm OCOP kinh tế tập thể Bắc Trung Bộ giới thiệu đến các đại biểu, khách tham quan và người dân hơn 600 sản phẩm OCOP của 6 tỉnh Bắc Trung Bộ và TP Hà Nội.

Trong đó, có 159 sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao của Hà Tĩnh và gần 450 sản phẩm của các tỉnh bạn. Đây là những sản phẩm “có tiếng” của các địa phương, có thương hiệu, tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Trong 159 sản phẩm của Hà Tĩnh, có 76 sản phẩm của tổ hợp tác, HTX sản xuất như: nhung hươu, cu đơ, nước mắm, mật ong, giò chả…

Nhiều loại nông sản được chế biến, đóng gói, mang đậm dấu ấn từng vùng miền được giới thiệu đến các đại biểu và khách tham quan.

Chị Tạ Ánh Tuyết - đại diện HTX nông trại xanh phát triển bò Ba Vì (Hà Nội) trao đổi: Dịp này là cơ hội lớn để chúng tôi quảng bá với khách tham quan và người dân Hà Tĩnh về các sản phẩm chất lượng cao của Hà Nội như: sữa chua nếp cẩm Ba Vì, bánh sữa đặc biệt, hàng gốm sứ Bát Tràng, cao chữa xương khớp...

Thời gian qua, nhiều HTX ở Hà Tĩnh đã đầu tư mô hình quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại tạo sản phẩm hàng hóa chất lượng từ nguồn nguyên liệu vốn có tại địa phương. Trong ảnh: Gian hàng giới thiệu các sản phẩm chế biến từ nhung hươu Hà Tĩnh.

Mang "tinh hoa" về hội tụ tại Hà Tĩnh, các gian hàng của tỉnh bạn nhận được sự quan tâm của khách hàng. Trong ảnh: Khách tham quan gian hàng của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Xứ Huế mang đến hội chợ các sản phẩm đặc trưng như: dầu tràm, mướp đắng rừng phơi khô, các mặt hàng đan lát thủ công...

Trong khi đó, tỉnh bạn Nghệ An mang đến hội chợ các sản phẩm bồi bổ sức khỏe. Chị Hồ Thị Ái - Trưởng phòng Tài chính HTX Dược liệu Pù Mát (Nghệ An) cho biết: Gian hàng của Liên minh HTX Nghệ An có các sản phẩm như: cao cà gai leo, trà Giảo Cổ Lam, bánh cà hạt sen, trà tâm sen, hạt sen sấy... Chúng tôi rất mong muốn người dân Hà Tĩnh biết đến các sản phẩm đặc trưng của Nghệ An hơn.

Những sản phẩm có thương hiệu, được đánh giá cao về chất lượng, mẫu mã cho thấy các cơ sở sản xuất, tổ hợp tác, HTX đang ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại trong sản xuất.