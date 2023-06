Niềm vui nhân đôi của nông dân Hà Tĩnh

Vụ xuân năm nay, nông dân Hà Tĩnh phấn khởi bám đồng thu hoạch trong niềm vui “kép” vì năng suất lúa đạt tốt, giá thu mua cao hơn vụ xuân năm trước từ 400 - 500 đồng/kg.

Nông dân Can Lộc bán lúa ngay tại chân ruộng cho thương lái.

Vụ xuân 2023, gia đình ông Trần Xuân Hinh (thôn Đông Mỹ, xã Vượng Lộc) gieo cấy gần 2,5 mẫu ruộng, đến nay đã thu hoạch được trên 60% diện tích. Ông Hinh không giấu nổi niềm vui khi năng suất lúa xuân đạt kỷ lục và giá bán cũng ở mức cao so với vụ xuân năm trước.

Ông Hinh phấn khởi: “Gia đình chuyên trồng Nếp 98, vụ này lúa đẹp, đều, hạt mẩy nên năng suất trung bình đạt hơn 3,7 tạ/sào, có nhiều vùng đạt 4 tạ/sào. Gia đình bán hết số lúa nếp thu hoạch được cho thương lái tại tận chân ruộng với giá 5.700 - 5.800 đồng/kg; còn vụ xuân năm ngoái cao nhất cũng chỉ có giá 5.400 đồng/kg”.

Niềm vui được mùa của bà con nông dân

Huyện Can Lộc là một trong những địa phương có diện tích sản xuất các giống Nếp 98, 87 lớn nhất toàn tỉnh (chiếm trên 60% số diện tích gieo cấy của huyện). Vào vụ thu hoạch, các "đầu nậu” lớn từ Thanh Hóa, Nghệ An… đều tập trung về đây để thu mua, cung ứng cho thị trường miền Bắc.

Tại kho tập kết lúa gạo của chị Trần Thị Hường (thôn Văn Cử, xã Xuân Lộc, Can Lộc) một ngày có 1- 2 chuyến xe container cỡ lớn về nhập hàng. “Hiện nay, chúng tôi đã mua được khoảng trên 300 tấn với giá từ 5.700 - 5.800 đồng/kg. Lúa nếp được mùa, được giá nên mua bán cũng dễ dàng hơn, hàng đầy điểm tập kết là chúng tôi thông báo để chủ xe đến chuyển đi ngay”.

Giá lúa tươi tại thị trường Hà Tĩnh đang duy trì ở mức cao

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân huyện Thạch Hà đang đồng loạt ra đồng, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân. Vì giá lúa tươi ở mức cao nên nhiều bà con nông dân trên địa bàn huyện đã quyết định bán sớm số lượng lớn cho thương lái, không đem về nhà trau phơi.

Chị Nguyễn Thị Phượng (thôn Vĩnh Trung, xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà) chia sẻ: “Sau khi thu hoạch xong 1 mẫu lúa, tôi bán cho thương lái tại chân ruộng để trả tiền vật tư cho vụ này và lấy chi phí sản xuất vụ hè thu. Hiện tại, giá lúa tươi như Khang Dân, Xuân Mai... là 5.400 đồng/kg, gia đình bán được gần 30 triệu đồng”.

Việc thu mua thuận lợi, đến thời điểm này, Hợp tác xã Hạnh Cường (xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh) đã mua của nông dân trên 1.000 tấn lúa, chủ yếu ở các huyện Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên… để xuất đi các tỉnh phía Bắc như Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam…

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân Hà Tĩnh huy động máy móc, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch.

Bà Nguyễn Thị Hạnh – Giám đốc Hợp tác xã Hạnh Cường chia sẻ: “Lúa năm nay đều, hạt chắc, đẹp mã nên dễ mua. Lúa khô đang được chúng tôi thua mua ở mức 7.000 đồng/kg, lúa tươi 5.400 - 5.700 đồng /kg tùy giống và chất lượng. Mức giá này cao hơn năm ngoái nhiều nên bà con rất phấn khởi”.

Đối với bà con nông dân vựa lúa Đức Thọ, mùa vui hiện hữu trên từng gương mặt. Ông Nguyễn Văn Mạnh (thôn An Tiến, xã An Dũng, Đức Thọ) chia sẻ: “Hoạt động thu mua lúa năm nay tấp nập hơn hẳn so với vụ xuân 2022, thương lái “gom” hàng đều tay, không căn ke nhiều. Tôi thu hoạch xong 7 sào Bắc Thịnh và VNR20, được gần 2,2 tấn đều bán hết cả”.

Các xe tải cỡ lớn đến điểm tập kết để vận chuyển lúa ra phía Bắc.

Theo chia sẻ của các thương lái, giá lúa vụ xuân này ở mức tương đối tốt, đồng đều ở các giống. Nguyên nhân chủ yếu do thị trường lúa, gạo trên cả nước đang trong đà sôi động, nhu cầu thu gom hàng của các vựa buôn lớn tăng cao.

Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, năng suất lúa vụ xuân năm nay ước đạt 58,96 tạ/ha (cao nhất từ trước đến nay), sản lượng ước đạt 350.117 tấn. Lúa vừa được mùa vừa được giá là động lực để bà con tích cực chuẩn bị các điều kiện về giống, vật tư, máy móc… cho vụ hè thu sắp đến.

Thái Oanh