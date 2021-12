Nông dân Vũ Quang chưa vui dù bưởi Diễn được mùa

Năm nay, năng suất bưởi Diễn ở xã Ân Phú (Vũ Quang, Hà Tĩnh) đạt cao nhưng giá bán giảm chỉ bằng một nửa so với năm ngoái. Người nông dân đang có một mùa thu hoạch kém vui.

Vườn bưởi của ông Nguyễn Văn Phú (thôn 5) năm nay năng suất đạt hơn 7 nghìn quả, cao hơn năm ngoái 2 nghìn quả.

Thời điểm này, bà con xã Ân Phú đang bước vào mùa thu hoạch bưởi Diễn. Theo chia sẻ của người dân địa phương, nhờ thời tiết thuận lợi cùng với chăm sóc cẩn thận nên năm nay bưởi đạt năng suất cao. Tuy nhiên, hiện nay giá bán loại quả này trên thị trường lại giảm sâu - chỉ bằng 1 nửa so với năm ngoái.

Với hơn 50 gốc bưởi Diễn, năm 2020, gia đình ông Nguyễn Văn Phú (thôn 5) thu hoạch hơn 5.000 quả bưởi (1 cây đạt khoảng hơn 100 quả), giá bán từ 25 - 30 nghìn đồng/quả, gia đình ông đã có nguồn thu hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên, năm nay, giá bưởi giảm mạnh khiến ông rất lo lắng.

Ông Phú cho biết: “Năm nay bưởi được mùa, cả vườn ước tính có khoảng 7.000 quả, tăng khoảng 2.000 quả so với năm trước. Hiện tại, bưởi Diễn quả to, đẹp đang được thương lái mua tại vườn, quả to giá 15 nghìn đồng/quả, quả nhỏ chỉ khoảng 10 nghìn đồng/quả - giảm hơn 1 nửa so với năm ngoái. Dù giá xuống thấp nhưng thị trường tiêu thụ bưởi vẫn khá trầm lắng".

Vườn bưởi Diễn hơn 100 gốc của ông Trần Văn Mão (thôn 3) năm nay có khoảng 12 nghìn quả.

Cách đó không xa, vườn bưởi Diễn hơn 100 gốc của gia đình ông Trần Văn Mão (thôn 3) cũng đã cho thu hái gần 1 tháng nay.

“Hiện tại, vườn bưởi khoảng 12 nghìn quả của gia đình tôi đã đến kỳ thu hoạch, cao hơn năm ngoái 3 nghìn quả. Các năm trước, vào độ này, chúng tôi bán ra từ 500 - 1.000 quả mỗi ngày, khoảng hơn ba tuần là thu hoạch xong; còn bây giờ, thị trường đầu ra khó khăn, mỗi ngày cũng chỉ bán được khoảng 100 quả. Đặc biệt, nếu như năm ngoái giá bưởi đầu mùa bán với mức 25 nghìn đồng/quả thì nay đang dao động ở mức 15 nghìn đồng/quả trở lại”, ông Mão chia sẻ.

Theo nhiều người dân, nguyên nhân khiến giá bưởi Diễn giảm mạnh là do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo bà con nơi đây, nguyên nhân khiến giá bưởi Diễn giảm mạnh là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên kinh tế của người dân gặp khó khăn, kéo theo nhu cầu tiêu dùng giảm. Mặt khác, thời điểm này đang trùng với mùa thu hoạch của nhiều loại quả khác như cam, ổi... nên người tiêu dùng có nhiều lựa chọn.

Được biết, toàn xã Ân Phú hiện có gần 400 hộ trồng bưởi Diễn, với diện tích hơn 80 ha, trong đó hơn 60 ha đã cho quả. Năm nay, thời tiết thuận lợi nên bưởi đậu quả cao, sản lượng ước đạt đến cuối vụ hơn 80 tấn (cao hơn năm ngoái gần 25 tấn), hiện bà con đã thu hoạch được khoảng 35 tấn.

Toàn xã Ân Phú hiện có gần 400 hộ trồng bưởi Diễn, với diện tích hơn 80 ha, trong đó hơn 60 ha đã cho quả.

Ông Trần Văn Thư - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ân Phú cho biết: “Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên bưởi khó tiêu thụ, giá giảm mạnh so với mọi năm nên người trồng bưởi trên địa bàn xã đang bước vào mùa thu hoạch kém vui. Để giúp người dân sớm tiêu thụ số bưởi đã đến kỳ thu hái với mức giá ổn định, xã đang kêu gọi các tiểu thương trên địa bàn linh hoạt kết nối thị trường để tăng sức tiêu thụ cho bà con”.

