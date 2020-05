Thạch Châu vững vàng tiến bước, xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

Tiếp nối mạch nguồn truyền thống lịch sử, văn hóa lâu bền, Thạch Châu hôm nay đã vươn lên trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh).

Xã Thạch Châu rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Đảng ủy xã Thạch Châu Nguyễn Tiến Tám bày tỏ: “Làng Thu Hoạch cũ, nay là xã Thạch Châu là vùng đất có truyền thống văn hoá, hiếu học nổi tiếng. Điều này là cái “gốc” cũng là “bệ đẩy” để mỗi người, mỗi nhà luôn động viên nhau, đoàn kết một lòng phát triển kinh tế, xây dựng quê hương giàu mạnh. Nhờ đó, Thạch Châu đã thực hiện thắng lợi cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020 và đang tiến những bước vững chắc trên con đường phát triển”.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 42,63 triệu đồng (tăng 17,63 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ); thu ngân sách trên địa bàn đạt 30 tỷ đồng/năm; tỉ trọng thương mại - dịch vụ đạt 45% (tăng 5% so với kế hoạch); các ngành nghề, dịch vụ phát triển đa dạng đem lại cuộc sống ấm no cho người dân…

Những vườn mẫu xanh tươi, cho thu nhập cao nhờ bàn tay chăm sóc của người dân xã Thạch Châu

Trong phong trào xây dựng NTM, xã Thạch Châu cũng đạt được những kết quả đáng tự hào, trở thành điểm sáng của huyện Lộc Hà. Theo Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Tiến Tám, khó khăn và trở ngại lớn nhất của xã khi “bắt tay” vào xây dựng xã NTM nâng cao là hạ tầng theo tiêu chí cũ đã được hoàn thành từ nhiều năm trước (Thạch Châu đạt chuẩn xã NTM vào năm 2013 - PV), bây giờ xây dựng theo bộ tiêu chí mới thì gần như phải “phá đi, làm lại”.

Nhưng với tinh thần “xây dựng NTM chỉ có khởi đầu, không có kết thúc”, đội ngũ cán bộ có trách nhiệm, bà con đồng hành và ủng hộ, các điểm “nghẽn” đã được tháo gỡ từng bước. Xã Thạch Châu vững vàng củng cố lại các tiêu chí, được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào cuối năm 2019.

Người dân tiếp tục hiến đất, mở đường để phấn đấu đưa xã Thạch Châu đạt xã NTM kiểu mẫu trong năm nay.

Đặc biệt, để chung tay cùng chính quyền, nhân dân đã hiến 8.710 m2 đất, phá dỡ 265 công trình, 9.780m tường rào kiên cố, đóng góp thêm tiền mặt và ngày công hơn 4,95 tỷ đồng…

Bí thư Chi bộ thôn Lâm Châu Nguyễn Đình Thi chia sẻ: “Ở thôn chúng tôi có nhiều nhà đồng ý hiến đất 2 – 3 lần để mở đường như ông Nguyễn Hữu Trí, ông Phạm Minh Tường... Thôn bây giờ trở thành khu dân cư kiểu mẫu, đời sống văn minh, an lành, bà con ai cũng mừng vui và thấy vinh dự lắm, cái công cái của mình có bỏ ra thì mới có kết quả thật xứng đáng được cháu ạ”.

Hoạt động giáo dục của xã Thạch Châu luôn dẫn đầu toàn huyện.

Trên các lĩnh vực văn hoá, thể thao, giáo dục,… của xã đều có nhiều bước phát triển: hoạt động giáo dục luôn dẫn đầu toàn huyện; công tác khuyến học, khuyến tài tại thôn xóm, dòng họ được quan tâm; 11/11 làng giữ vững danh hiệu làng văn hoá cấp tỉnh; tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 92%, câu lạc bộ “Dân ca ví dặm” được bảo tồn và phát huy giá trị…

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, đẩy mạnh, 14/14 chi bộ hàng năm xếp loại trong sạch vững mạnh trở lên; nhận thức của cấp uỷ Đảng, chính quyền về công tác dân vận được đổi mới; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Những con đường bê tông thẳng tắp, rộng 5-7m đang làm nên diện mạo mới cho các thôn xóm.

Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Thạch Châu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu quả hoạt động của chính quyền; phát huy truyền thống văn hoá, cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng xã NTM kiểu mẫu bền vững.

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Tiến Tám cho biết: “Trọng tâm của nhiệm kỳ tới là tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ tốt cho phát triển sản xuất và đời sống của nhân dân. Trong đó, chú trọng liên kết với doanh nghiệp để đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện; đầu tư, xây dựng vùng thương mại - dịch vụ tại trung tâm xã.

Thạch Châu đang từng bước trở thành một trong những trung tâm thương mại - dịch vụ của huyện Lộc Hà.

Đồng thời, xác định rõ vị thế Thạch Châu nằm trong chiến lược phát triển KT – XH của huyện để điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển KT – XH của xã đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030… Cùng với đó, huy động sức dân, tập trung mọi nguồn lực xây dựng xã NTM kiểu mẫu theo hướng bền vững.”

Để thực hiện được nhiệm vụ quan trọng này, công tác xây dựng Đảng cần phải được quan tâm, chú trọng hơn, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và tạo được sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, trong Đảng bộ; làm tốt công tác quy hoạch và đào tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới…

Thái Oanh