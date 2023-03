Thi đua xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao ở Hương Sơn

Năm 2023, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phấn đấu đưa 4 xã (Sơn Châu, Sơn Phú, Sơn Trung và Sơn Lễ) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Sáng 22/2, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Bùi Nhân Sâm và Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Quang Thọ chủ trì làm việc với xã Sơn Lễ để soát xét các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao ở địa phương.

Xã Sơn Lễ đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020 và bắt đầu triển khai xây dựng đạt chuẩn NTM nâng cao. Đến thời điểm này, qua rà soát của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện, Sơn Lễ còn 16 tiêu chí chưa đạt chuẩn NTM nâng cao, gồm: quy hoạch; giao thông; thuỷ lợi và phòng chống thiên tai; giáo dục; văn hoá; thông tin truyền thông; thu nhập; nghèo đa chiều; lao động; tiếp cận pháp luật; tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; y tế; hành chính công; môi trường, chất lượng môi trường sống; khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Ông Nguyễn Trường Giang - Trưởng phòng GD&ĐT huyện: Năm học 2022 - 2023, Trường Mầm non xã Sơn Lễ hoàn thành đạt chuẩn mức độ 2. Để hoàn thành, nguồn kinh phí cần khoảng 9 - 10 tỷ đồng, thực sự là vấn đề khó.

4 tiêu chí đã đạt, gồm: điện; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; nhà ở dân cư; quốc phòng và an ninh. Hiện các cấp, ngành và địa phương đang tập trung bám sát các chương trình hành động, kế hoạch; huy động các lực lượng và toàn dân ra quân, đẩy mạnh phong trào thực hiện các tiêu chí đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Trung uý Nguyễn Hữu Phú - cán bộ Đội Tổng hợp Công an huyện Hương Sơn: Trụ sở Công an xã đã khởi công và phải hoàn thành trong năm nay. Công an huyện sẽ thường xuyên có mặt đốc thúc đơn vị thi công, hoàn thành đúng tiến độ.

Tại buổi làm việc, đại diện các phòng, ban thuộc UBND huyện; đơn vị lực lượng vũ trang đã phân tích những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện các tiêu chí, từ đó, đề xuất giải pháp thực hiện, đảm bảo tiến độ đạt chuẩn vào cuối năm nay.

Xã Sơn Lễ cần có các giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh tốc độ xây dựng NTM nâng cao; đồng thời, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động để xây dựng các mô hình kinh tế như: mô hình chăn nuôi hươu, chăn nuôi dê, gà đồi... Đặc biệt, xã phải chú ý xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường, đảm bảo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Chủ tịch UBND Hương Sơn Nguyễn Quang Thọ

Tại buổi làm việc, Bí thư Huyện uỷ Bùi Nhân Sâm yêu cầu cả hệ thống chính trị xã Sơn Lễ phải vào cuộc một cách quyết liệt; xây dựng kế hoạch, đường găng cụ thể trong việc thực hiện các tiêu chí; phân công, phân cấp nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, theo dõi thường xuyên những phần việc đã và chưa thực hiện được của từng cá nhân để có hướng điều chỉnh, tháo gỡ trong thời gian tới.

Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Bùi Nhân Sâm kết luận buổi làm việc

Các phòng ban phụ trách phải tham gia tích cực, hỗ trợ xã Sơn Lễ hoàn thành các tiêu chí còn lại; các tổ chức mặt trận, đoàn thể cần đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng NTM”, tạo sự đoàn kết, đồng thuận để thực hiện chủ trương chung. Phấn đấu, đưa xã Sơn Lễ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.

Trước đó, Đoàn công tác huyện đã tham quan mô hình nuôi hươu quy mô 150 con của anh Nguyễn Quốc Hùng và Điện Anh Quốc tại thôn Đức Vừ, xã Sơn Lễ.

... kiểm tra nhà văn hoá thôn Thọ Lộc

... và nhà văn hoá, khu thể thao thôn Đức Vừ.

Trong không khí ra quân xây dựng nông thôn mới đầu năm 2023 của huyện Hương Sơn, trước đó, xã Sơn Giang cũng tổ chức lễ phát động toàn dân ra quân cao điểm xây dựng NTM nâng cao.

Xã Sơn Giang đã hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn xã NTM nâng cao trong năm 2022, đang chờ tỉnh phê duyệt, công nhận. Trong thời gian này, chính quyền địa phương và người dân tiếp tục duy trì các đợt ra quân nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Bà con nhân dân làm sạch tuyến đường liên thôn tại thôn 6, xã Sơn Giang.

Mở rộng tuyến đường tại thôn 1...

Các lực lượng chức năng ra quân chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường tại chân cầu Tràn (thôn 6)...

... và tháo dỡ những công trình vi phạm lấn chiếm lòng lề đường

Năm 2022, huyện Hương Sơn có 3 địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao và đang chờ tỉnh phê duyệt gồm: Sơn Giang, Sơn Phú và Sơn Lĩnh. Năm 2023, huyện phấn đấu đưa 4 xã: Sơn Châu, Sơn Phú, Sơn Trung và Sơn Lễ về đích NTM nâng cao.

Hoài Nam