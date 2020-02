Viện Thủy sản I Việt Nam vào cuộc tìm nguyên nhân ngao Mai Phụ chết hàng loạt

Sau khi nhận được phản ánh về tình trạng ngao chết hàng loạt ở xã Mai Phụ (Lộc Hà - Hà Tĩnh), ngày 24/2, Viện Thủy sản 1 (Bộ NN&PTNT) phối hợp với Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, Phòng NN&PTNT huyện Lộc Hà tổ chức kiểm tra, đánh giá thực trạng tại khu vực nuôi trồng.

Đoàn trực tiếp xuống khu vực bãi bồi để kiểm tra tình hình ngao chết

Mai Phụ hiện có tổng diện tích hơn 80 ha được quy hoạch phát triển nghề nuôi ngao giống và ngao thương phẩm. Tham gia nuôi trồng, toàn thôn Mai Lâm có có 36 hộ. Hiện nay, tại khu vực bãi nuôi, ngao được thả nuôi đang trong độ tuổi hơn 1 năm, dự kiến vài ba tháng tới sẽ cho thu hoạch. Tuy nhiên, do hiện tượng chết rải rác từ trước tết Canh Tý cho đến nay, đã có khoảng 40% tổng diện tích ngao thương phẩm của bà con bị thiệt hại.

Tình trạng ngao chết tại xã Mai Phụ đã xảy ra rải rác từ trước tết Canh Tý cho đến nay

Qua kiểm tra, bước đầu Đoàn kiểm tra Viện Thủy sản 1 nhận định nguyên nhân ngao ở đây bị chết không phải do dịch bệnh mà do điều kiện thời tiết thay đổi, liên tục có mưa nhiều, lạnh kèm theo sương muối, trong khi tại khu vực bãi bồi này vẫn luôn chịu những tác động không nhỏ do ảnh hưởng của con nước (lúc thì có nước ngọt, lúc lại pha lẫn nước mặn)… khiến loại nhuyễn thể hay mẫn cảm như ngao không thể thích nghi.

Để có kết luận khoa học về thực trạng này, Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu nước, đất bùn, vật phẩm để tiến hành phân tích, nghiên cứu.

Cán bộ Viện Thủy Sản 1 lấy mẫu nước, đất bùn để nghiên cứu tìm nguyên nhân ngao ở Mai Phụ chết hàng loạt

Trong lúc chờ ngành chức năng có kết luận, UBND huyện Lộc Hà khuyến cáo người dân không nên hoang mang; tiếp tục chăm sóc tốt các diện tích nuôi trồng còn lại. Bên cạnh đó, bà con nhân dân cần tổ chức ra quân thu gom số ngao chết, làm sạch vệ sinh môi trường, tiến hành các biện pháp cải tạo ao đầm để tiếp tục cho vụ thả giống mới.

Chu Lê