Xứ bưởi Hà Tĩnh vui đón cây đậu quả sớm, mong “né” được mùa mưa lũ 2020

Thời tiết thuận lợi cộng thêm sự đầu tư chăm sóc bài bản của người dân giúp cây bưởi Phúc Trạch ra hoa, đậu quả sớm hơn. 2020 cũng là năm nhuận nên người dân ở vùng trồng bưởi lớn nhất Hà Tĩnh hy vọng thời điểm thu hoạch sẽ tránh được mưa lũ.

Vườn bưởi của gia đình chị Ân đang trong thời kỳ phát triển quả non.

Những ngày này, gia đình chị Trần Huyền Ân (thôn Tân Phúc, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê) đang tiến hành chăm sóc vườn bưởi Phúc Trạch 400 gốc đang giai đoạn nuôi quả non. Vào dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, khi vườn bưởi bắt đầu nở rộ hoa, vợ chồng chị đã thụ phấn bổ sung cho cây để đậu quả cao, đúng thời vụ.

“Thời tiết năm nay thuận lợi và gia đình cũng tập trung chăm sóc nên bưởi ra hoa sớm, tỷ lệ đậu quả đạt trên 90%, cao hơn so với các năm trước” - chị Ân vui vẻ cho biết.

Năm nay, cây bưởi ra hoa, đậu quả sớm hơn các năm trước.

Không chỉ có gia đình chị Ân mà nhiều hộ trồng bưởi ở xã Hương Trạch cũng vui mừng khi mùa vụ năm nay, cây bưởi ra hoa, đậu quả đạt tỷ lệ cao. Bởi, bưởi ra hoa, đậu nhiều quả nên sau đó, người dân đã phải cắt tỉa bớt quả trên chùm sai, tỉa các quả nhỏ, quả vẹo, quả “bánh xe” để tạo điều kiện cho cây và các quả chính phát triển tốt.

Để tăng khả năng đậu quả cho bưởi, người dân đã chủ động thụ phấn bổ sung cho cây ở các đợt ra hoa.

Năm nay, tổng diện tích trồng bưởi ở xã Phúc Trạch là hơn 400 ha, trong đó 365 ha đã đến kỳ cho thu hoạch.

“Vụ mùa 2019, cây bưởi đã mang về thu nhập 60 tỷ cho các hộ dân. Mùa vụ năm nay, bước đầu ghi nhận cây bưởi phát triển tốt, ra hoa đậu quả sớm, nhất là ở cây bưởi có độ tuổi từ 4 – 6 tuổi, hy vọng lúc thu hoạch sẽ cho năng suất cao, bán được giá” - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Hương Trạch Cao Viết Hòa cho hay.

Thời tiết thuận lợi và việc chăm sóc hợp lý giúp cây bưởi khoẻ, quả to đều.

Trong khi đó tại các vườn bưởi ở xã Phúc Trạch (huyện Hương Khê), quả bưởi non cũng đã phát triển to bằng nắm tay của người trưởng thành. Hiện, các hộ dân đang tích cực chăm bón để cây sung sức, quả to đều. Phúc Trạch có 300 ha bưởi, trong đó 200 ha đã tới độ tuổi cho thu hoạch.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Phúc Trạch Nguyễn Văn Tân cho hay: Những năm trước, khi gần vào vụ xuân, thường có mưa dầm, trời rét, nhiều khi còn xuất hiện sương muối, dẫn tới khả năng bưởi đậu quả khó, nhưng năm nay thời tiết ấm, mưa lạnh vừa phải, thích hợp cho cây ra hoa, đậu quả. Vườn bưởi nhà nào cũng sai quả nên ai cũng vui hơn, thêm động lực để chăm sóc.

Theo tìm hiểu, thời tiết thuận lợi vào dịp nở hoa cũng giúp tỷ lệ thụ phấn tự nhiên ở cây bưởi tăng lên so với các năm trước. Tuy nhiên, để cho bưởi đậu quả thành công, người dân ở huyện Hương Khê vẫn chủ động thụ phấn bổ sung cho bưởi. Việc này mất khá nhiều thời gian và công sức nhưng đảm bảo cây bưởi sẽ sai quả.

Sâu bệnh gây hại cho bưởi xuất hiện nhưng đã bị xử lý triệt để.

Toàn huyện Hương Khê có gần 2.000 ha bưởi Phúc Trạch, trong đó 1.200 ha đang trong chu kỳ cho thu hoạch, tập trung nhiều tại các xã Hương Trạch, Phúc Trạch, Lộc Yên, Hương Thủy, Hương Đô, Gia Phố.

Năm 2019, nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp công nghệ cao giúp sản lượng bưởi Phúc Trạch đạt 16.267 tấn, giá trị ước đạt trên 569 tỷ đồng. Nhiều năm trở lại đây, loại quả đặc sản này là một trong những nguồn thu nhập chính cho bà con nông dân huyện miền núi Hà Tĩnh.

Bưởi đã trở thành cây trồng chủ lực của ngành nông nghiệp Hà Tĩnh trong những năm qua.

Phó phòng NN&PTNT huyện Hương Khê Nguyễn Thừa Lộc cho hay: Với việc cây bưởi ra hoa, đậu quả sớm cộng thêm việc năm nay là năm nhuận nên nhiều khả năng thời điểm thu hoạch bưởi sẽ tránh được mùa mưa lũ. Nếu tránh được mưa lũ, bưởi bán được giá hơn, tránh tình trạng bị tiểu thương ép giá.

Người dân trồng bưởi ở huyện Hương Khê hy vọng sẽ được mùa bưởi.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thừa Lộc cũng cho rằng rằng, dù đang có nhiều thuận lợi cho cây bưởi phát triển tốt nhưng người dân cũng không được chủ quan mà phải tích cực chăm bón để bưởi “khoẻ và sung sức”.

“Thời điểm này, quả bưởi non đang trong giai đoạn lớn, người dân cần hạn chế việc bón phân đạm mà nên tăng cường bổ sung các yếu tố vi lượng (đồng, kẽm, sắt, mangan, bo…), giúp cây phát triển tốt. Vào tháng 4, tháng 5 là thời điểm hạn hán, cần chủ động nguồn nước tưới, tránh để cây bưởi bị thiếu nước. Bên cạnh đó cũng phải theo dõi, xử lý các loại côn trùng gây hại” - Phó phòng NN&PTNT huyện Hương Khê Nguyễn Thừa Lộc khuyến cáo.

Văn Đức