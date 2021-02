Hạn chế đi chúc tết, động viên con đừng về... là những cách người Hà Tĩnh phòng dịch

Hủy bỏ kế hoạch du xuân đến chốn đông người, hạn chế hội họp, dành thời gian nhiều hơn cho gia đình... là những cách vui xuân, đón tết Tân Sửu 2021 của nhiều người dân Hà Tĩnh.

Dịp tết này, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh hủy bỏ kế hoạch đi chúc tết, du xuân để đảm bảo phòng dịch. (Trong ảnh: Anh Nguyễn Thanh Tâm và con trai trang trí cành đào chuẩn bị đón tết).

Anh Nguyễn Thanh Tâm (50 tuổi, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Vào dịp tết những năm trước, sau giao thừa, gia đình chúng tôi thường đi chúc tết họ hàng, bạn bè, đi hái lộc đầu xuân... Tuy nhiên, năm nay, tình hình dịch bệnh phức tạp, chúng tôi dự định hạn chế ra ngoài, chỉ đến chúc tết hai bên nội ngoại và nhà hàng xóm gần để đảm bảo an toàn phòng dịch”.

Cũng theo anh Tâm, để tạo không khí tết trong bối cảnh dịch bệnh, gia đình sẽ dành nhiều thời gian để trò chuyện cùng nhau. Năm nay, vợ chồng anh cũng đã chuẩn bị một số thực phẩm để làm những món ăn cổ truyền dân tộc mà các tết trước ít khi làm. Ngoài ra, đối với bạn bè và các mối quan hệ anh sẽ gửi lời chúc tết qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Anh Nguyễn Thanh Tâm sẽ chúc tết người thân, bạn bè qua điện thoại và mạng xã hội

Cũng ở TP Hà Tĩnh, chị Nguyễn Như Ngọc (phường Tân Giang) cho biết: “Theo kế hoạch, tết này, gia đình chúng tôi đi du lịch ở Nha Trang. Tuy nhiên, ngay khi ổ dịch ở Hải Dương bùng phát, tôi đã quyết định hủy vé.

Không đi du lịch, tôi dự định đưa các con về quê ngoại ở Hương Sơn để ăn tết. Đây cũng là dịp để các cháu có cơ hội gần gũi ông bà nhiều hơn. Tôi cũng lên kế hoạch để giúp các cháu hiểu hơn về cái tết ở quê mình”.

Tết Canh Tý(2020), gia đình chị Nguyễn Như Ngọc đi du lịch, còn năm nay sẽ ăn tết ở quê nhà. Ảnh: Gia đình chị Ngọc du xuân ở Quảng Bình năm 2020 (NVCC)

Để việc vui tết, đón xuân trong tình hình dịch bệnh được an toàn, nhiều gia đình ở các vùng nông thôn cũng hoãn, hủy những lễ, tiệc không cần thiết.

Ông Võ Lâm (70 tuổi, thôn Thuần Chân, xã Thuần Thiện, Can Lộc) cho hay: “Tết này, tôi tròn 70 tuổi nên các con cũng dự định tổ chức mừng thọ. Tuy nhiên, do dịch nên tôi bảo các con không tổ chức. Tôi động viên vợ và các con hi sinh việc riêng để vừa vui xuân vừa chung tay phòng dịch cùng xã hội”.

Ông Lâm có 6 người con (4 gái, 2 trai). Ngoài việc hủy tiệc mừng thọ, ông cũng động viên 2 con trai đang đi làm ăn ở TP Hồ Chí Minh không về tết để đảm bảo an toàn.

Ông Võ Lâm quyết định hủy tiệc mừng thọ dịp tết Tân Sửu để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Không chỉ người đã có gia đình, nhiều người trẻ cũng đã hủy bỏ những dự định đi chơi, họp lớp, thay bằng kế hoạch riêng phù hợp với diễn biến dịch bệnh.

Anh Dương Văn Cường (28 tuổi, xã Hồng Lộc, Lộc Hà) cho biết: “Tôi hiện làm việc ở TP Hồ Chí Minh. Trước dịch, nhóm bạn chúng tôi đã có kế hoạch họp lớp trong dịp tết này, nhưng nay, kế hoạch đã được hủy bỏ. Mặc dù tôi không phải ở vùng có dịch về nhưng ngoài việc khai báo y tế thì tôi cũng tự giới hạn việc tiếp xúc để đảm bảo an toàn cho mọi người”.

Anh Dương Văn Cường (người cầm điện thoại chụp ảnh) cùng nhóm bạn trẻ tham quan chùa Hương Tích dịp tết năm 2020.

Được biết, thay vì họp lớp, đi chơi cùng bạn bè, anh Cường lên kế hoạch cho mình trong những ngày tết bằng việc đọc sách, xem phim...

“Tôi nghĩ, nếu ai cũng có ý thức phòng dịch thì dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi. Hy vọng, tết năm sau, bạn bè chúng tôi gặp mặt nhau trong vui vẻ mà không phải giữ khoảng cách” - Anh Dương Văn Cường bày tỏ.

Thiên Vỹ