1.500 học sinh Can Lộc được trang bị kiến thức an toàn giao thông, phòng chống ma túy

Hơn 1.500 học sinh Trường THPT Nghèn (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã được trang bị kiến thức pháp luật về trật tự ATGT, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội.

Sáng 3/9, Công an huyện Can Lộc phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật về trật tự ATGT, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho học sinh Trường THPT Nghèn.

Tại chương trình, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đã được thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên cả nước, trong tỉnh và địa bàn huyện Can Lộc; tìm hiểu những nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ; hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và xây dựng văn hóa giao thông; kiến thức cơ bản về ma tuý, tác hại của ma tuý, các kỹ năng nhận diện, ứng phó với các tình huống khi bị rủ rê, lôi kéo hay bị uy hiếp sử dụng ma tuý…

Thông qua những câu chuyện thực tế, những tình huống hỏi đáp, cán bộ tuyên truyền đã khéo léo lồng ghép các kiến thức an toàn giao thông, phòng chống ma túy để học sinh dễ tiếp thu, tạo không khí sôi nổi, hào hứng cho các em.

Dịp này, đại diện giáo viên và học sinh Trường THPT Nghèn đã ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội.

Anh Đức