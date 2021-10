2 anh em ruột bị khởi tố vì tàng trữ trái phép chất ma túy

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố 2 anh em ruột về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hoàng Thanh Lâm (áo đen) và Hoàng Anh Ngọc.

2 đối tượng bị khởi tố là Hoàng Thanh Lâm (SN 1985) và Hoàng Anh Ngọc (SN 1987), đều trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc.

Trước đó, vào khoảng 17h15 phút ngày 7/10/2021, Công an huyện Can Lộc phát hiện Lâm đi xe máy (BKS 38C1-07077) dừng tại ngách 01A2/82, ngõ 82, đường Nguyễn Thiếp, thị trấn nghèn có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi lực lượng công an tiếp cận, Lâm nhanh tay ném một gói thuốc lá màu vàng xuống bồn hoa bên vỉa hè. Kiểm tra bên trong gói thuốc, lực lượng chức năng phát hiện có ma túy đá.

Ngay sau đó, Công an huyện Can Lộc tiến hành khám xét nhà ở của Hoàng Thanh Lâm. Tại đây, đối tượng Hoàng Anh Ngọc đang tiến hành tiêu hủy ma túy khi biết tin anh trai bị bắt, đồng thời chống trả quyết liệt lực lượng chức năng trong quá trình khám xét.

Tiếp tục khám xét, Công an huyện Can Lộc thu giữ thêm một số ma túy do 2 đối tượng cất giấu trong nhà. Tổng khối lượng ma túy cơ quan chức năng thu giữ được của Lâm, Ngọc là 50,180 gram gồm ketamin và ma tuý dạng đá.

P.V