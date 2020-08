2 đối tượng tổ chức tiệc ma túy trong quán karaoke ở Nghi Xuân lĩnh 30 tháng tù giam

Các đối tượng đã đưa ma túy đến quán karaoke Myfriend ở Nghi Xuân - Hà Tĩnh cùng nhau “thưởng thức” để mừng sinh nhật Lê Duy Nhật.

Lê Duy Nhật (bên trái) cùng Nguyễn Văn Quý tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Nghi Xuân, khoảng 19 giờ ngày 25/3, nhân ngày sinh nhật lần thứ 31 của mình, Lê Duy Nhật (SN 1989, trú tại xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đã nhận 1 một gói ma túy MDMA (thuốc lắc) - quà "mừng" từ một người bạn tên Tuấn không rõ lai lịch, địa chỉ tại TP Vinh (Nghệ An) rồi đưa Nguyễn Văn Quý (SN 1993, trú tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, Nghệ An) cất giữ.

Sau đó, Quý đưa gói ma túy này đến phòng VIP 02 quán karaoke Myfriend thuộc khách sạn Việt Lào (cũ) đóng tại tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân để các đối tượng dự tiệc sinh nhật của Lê Duy Nhật cùng nhau “thưởng thức”.

Các đối tượng dự “bữa tiệc” ma túy tại thị trấn Xuân An trong thời điểm cả nước thực hiện giãn cách xã hội ngăn ngừa dịch Covid-19 (tháng 3/2020).

Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 26/3, lực lượng Công an huyện Nghi Xuân phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, phát hiện các đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng công an khám xét hiện trường vụ việc lúc 1 giờ sáng ngày 26/3.

Lê Duy Nhật bị bắt tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 31/3; Nguyễn Văn Quý bị bắt tạm giam trước đó 1 ngày.

Căn cứ vào những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và các quy định của pháp luật về hình sự, chiều 18/8, TAND huyện Nghi Xuân đã tuyên phạt Lê Duy Nhật và Nguyễn Văn Quý mỗi người 15 tháng tù giam.

Những đối tượng tham gia “bữa tiệc” ma túy tại thị trấn Xuân An rạng sáng 26/3.

Liên quan đến vụ án này, tại quán karaoke Myfriend vào thời điểm đó còn có 70 đối tượng khác cùng tham gia sử dụng ma túy. Những đối tượng này đã bị cơ quan Công an huyện Nghi Xuân xử phạt hành chính.

Hoài Nam