2 tiếng đồng hồ xử phạt 18 phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho con

Mặc dù lực lượng chức năng đã nhiều lần tuyên truyền, thế nhưng, một bộ phận không nhỏ phụ huynh trên địa bàn TP Hà Tĩnh vẫn thờ ơ với việc đội mũ bảo hiểm cho con, bất chấp nguy hiểm có thể xảy ra.

Video: Nhiều phụ huynh không đội mũ cho con khi tham gia giao thông

Thời gian quan, trên địa bàn TP Hà Tĩnh, rất nhiều phụ huynh thờ ơ với việc đội mũ bảo hiểm khi đưa đón con đi học. Trước tình trạng trên, lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh đã cho tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền đến nhà trường cũng như phụ huynh.

Thế nhưng, chỉ được một thời gian ngắn thì tình hình "đâu lại vào đó”. Để đảm bảo an toàn giao thông, Công an TP Hà Tĩnh đã tiến hành ra quân xử lý tình trạng này, nhằm hạn chế tối đa những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Theo ghi nhận của PV Báo Hà Tĩnh, chỉ trong vòng 2h đồng hồ (từ 16h đến 18h ngày 14/4), gần 20 cán bộ, chiến sỹ thuộc Đội CSGT Công an TP Hà Tĩnh đã chốt chặn trên các tuyến đường như: La Sơn Phu Tử thuộc phường Nguyễn Du; Nguyễn Tuấn Thiện, Nguyễn Khắc Viện, Nguyễn Thị Minh Khai đều thuộc phường Trần Phú, đã phát hiện nhiều phụ huynh không đội mũ cho con mình khi tham gia giao thông.

Nguy hiểm hơn, có những phụ huynh chở phía sau 2 đến 3 em học sinh, nhưng vẫn không có một chiếc mũ bảo hiểm nào cho các em.

Kết thúc 2 giờ ra quân, Đội CSGT Công an TP Hà Tĩnh đã xử lý 18 trường hợp phụ huynh không đội mũ cho con mình với số tiền 4,5 triệu đồng.

Đại úy Phan Viết Hùng - Phó đội trưởng Đội CSGT (Công an TP Hà Tĩnh) cho biết: “Thực hiện chủ trương của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đơn vị đã tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên. Vào đầu năm học mới, chúng tôi cũng đã tuyên truyền phổ biến luật an toàn giao thông đến các bậc phụ huynh và học sinh, song song với đó tập trung xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường xử lý các lỗi như: không đội mũ bảo hiểm cho học sinh, chở quá số người quy định...trên địa bàn TP Hà Tĩnh”.

Để tránh những hậu quả đáng tiếc do tai nạn giao thông, các bậc phụ huynh cần nêu cao ý thức chấp hành luật giao thông, tuân thủ nghiêm việc đội mũ cho học sinh khi tham gia giao thông.

Từ ngày 1 - 13/4/2021, Đội CSGT Công an TP Hà Tĩnh đã lập biên bản, xử phạt 284 trường hợp với các lỗi như: Thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông; không đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi tham gia giao thông. Tổng số tiền phạt lên tới 71 triệu đồng.

Anh Tấn