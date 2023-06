3 kẻ mua bán, tàng trữ ma tuý lĩnh 130 tháng tù

Với các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý, Nguyễn Văn Hùng cùng 2 đồng phạm vừa bị TAND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tuyên tổng mức án 130 tháng tù giam.

Sáng 22/5, TAND huyện Hương Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Văn Hùng (SN 1981, trú xã Sơn Trung, Hương Sơn) cùng đồng phạm về các tội danh “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Ảnh chụp màn hình phiên tòa xét xử.

Nguyễn Văn Hùng (SN 1981, trú xã Sơn Trung, Hương Sơn) bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”; 2 đồng phạm gồm: Đào Xuân Hải (SN 1992, trú xã Sơn Hồng, Hương Sơn) và Lê Bình Chung (SN 1988, trú xã Sơn Long, Hương Sơn) bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Các bị cáo tham dự phiên xét xử từ điểm cầu Trại Tạm giam Công an Hà Tĩnh trong khi Hội đồng xét xử và đại diện Viện KSND huyện tham gia phiên tòa tại điểm cầu TAND huyện Hương Sơn. Điểm cầu còn được kết nối tới Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ 27/11/2022 đến 30/11/2022, Nguyễn Văn Hùng đã 2 lần bán trái phép chất ma tuý cho Đào Xuân Hải và Lê Bình Chung.

Cụ thể, khoảng 10h ngày 27/11, Hùng đã bán trái phép 0,3600g heroin cho Đào Xuân Hải với giá 800.000 đồng. Đến 10h30 cùng ngày, Hải đang có hành vi tàng trữ số heroin nói trên để sử dụng thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang tại đường Tây Lĩnh Hồng (thôn 7, xã Sơn Lĩnh, Hương Sơn).

Khoảng 10h ngày 30/11, Hùng bán trái phép 0,1789g heroin cho Lê Bình Chung với giá 200.000 đồng. Đến 11h cùng ngày, Chung đang có hành vi tàng trữ để sử dụng thì bị bắt quả tang tại đường liên thôn Công Đẳng (xã Sơn Phú, Hương Sơn).

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hùng, lực lượng chức năng phát hiện Hùng đang có hành vi tàng trữ trái phép 0,3720g heroin nhằm mục đích để sử dụng và bán lại kiếm lời.

Tổng khối lượng ma tuý Hùng thực hiện mua bán là 0,9109g heroin. Đào Xuân Hải có hành vi tàng trữ trái phép 0,3600g heroin, Lê Bình Chung tàng trữ trái phép 0,1789g heroin.

Điểm cầu thành phần tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh.

Về nhân thân, Nguyễn Văn Hùng từng bị TAND huyện Hương Sơn xử phạt 30 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”; bị UBND huyện Hương Sơn xử phạt hành chính về hành vi “Tàng trữ trái phép pháo nổ”. Đào Xuân Hải bị Công an huyện Hương Sơn xử phạt hành chính về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Lê Bình Chung từng bị Toà phúc thẩm - TAND tối cao xử phạt 30 tháng tù về tội “Cướp tài sản”; bị TAND huyện Đức Thọ xử phạt 30 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”; bị TAND thị xã Thuận An (nay là TP Thuận An, Bình Dương) xử phạt 36 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”; bị TAND huyện Thanh Chương (Nghệ An) xử phạt 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật về hình sự, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Hùng 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”; Đào Xuân Hải 18 tháng tù, Lê Bình Chung 16 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Thực hiện Nghị quyết 33/2021/QH15 và Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC- BCA-BQP-BTP về tổ chức phiên toà trực tuyến, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh đã vận động, kêu gọi được nguồn kinh phí để hoàn thiện điểm cầu thành phần phục vụ cho việc xét xử trực tuyến. Đây cũng là trung tâm đầu tiên của cả nước triển khai điểm cầu thành phần trong tổ chức phiên toà trực tuyến.

Dương Vinh