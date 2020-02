30.000 khẩu trang không đạt chuẩn ở Nghệ An suýt bị tung ra thị trường

Bùi Văn Đại sắm máy móc, thuê nhân công sản xuất khẩu trang không đạt chuẩn để tung ra thị trường nhằm trục lợi thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Ngày 25/2, trung tá Trần Ngọc Tuấn, Trưởng Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An), cho biết đơn vị này đang phối hợp với đoàn liên ngành gồm Phòng cảnh sát Môi trường Công an Nghệ An và lực lượng Quản lý thị trường của tỉnh làm rõ việc Bùi Văn Đại (36 tuổi, trú tại thị xã Thái Hòa) sản xuất khẩu trang không đạt chuẩn.

Hơn 30.000 khẩu trang không đạt chuẩn chuẩn bị tung ra thị trường bị phát hiện. Ảnh: Công an cung cấp.

10h cùng ngày, lực lượng liên ngành bất ngờ kiểm tra cơ sở của Đại ở phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa phát hiện hơn 30.000 chiếc khẩu trang (loại giống khẩu trang y tế 4 lớp đã hoàn thành) không có lớp kháng khuẩn chuẩn bị tung ra thị trường.

Kiểm tra tại chỗ, chủ cơ sở 36 tuổi không xuất trình được giấy tờ, chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số nguyên liệu đầu vào để sản xuất khẩu trang. Người này cho biết nguyên liệu được nhập từ một người đàn ông ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa.

Người làm công đang may khẩu trang không đạt chuẩn. Ảnh: Công an cung cấp.

Thấy nhu cầu về khẩu trang y tế của người dân tăng cao, Đại đã sắm sửa máy móc và thuê nhân công để sản xuất khẩu trang không đạt chuẩn từ ngày 20/2. Lô hàng hơn 30.000 khẩu trang không đạt chuẩn đầu tiên chuẩn bị tung ra thị trường thì bị phát hiện.

Lực lượng chức năng đang tạm giữ toàn bộ số khẩu trang kém chất lượng và 5 máy may để điều tra làm rõ hành vi của Bùi Văn Đại để có hướng xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan: Dịch virus Corona: Xử lý 85 cửa hàng kinh doanh tăng giá khẩu trang Tính đến cuối ngày 1/2, đã có 85 cửa hàng bị xử lý với số tiền vi phạm gần 89 triệu đồng và lực lượng quản lý thị trường tạm giữ 4.870 khẩu trang có dấu hiệu vi phạm.

Theo Zing