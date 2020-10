300 thẩm phán, hội thẩm nhân dân ở Hà Tĩnh được nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng xét xử

Tòa án có vị trí trung tâm, xét xử là hoạt động trọng tâm trong cải cách tư pháp, do đó vai trò của đội ngũ thẩm phán, hội thẩm nhân dân vô cùng quan trọng. Để nâng cao chất lượng và nghiệp vụ xét xử cho thẩm phán, hội thẩm nhân dân, các chuyên đề tập huấn đã được đổi mới phù hợp với thực tiễn; đồng thời thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, đảm bảo công tác xét xử chính xác, khách quan, đúng pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.