59 người chấp hành án hình sự tại cộng đồng ở Hương Sơn ký kết không vi phạm pháp luật

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an Hương Sơn (Hà Tĩnh) tổ chức tuyên truyền pháp luật, ký cam kết cho 59 người chấp hành án hình sự tại cộng đồng.

Nhằm đảm bảo ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sáng nay (23/12), tại UBND thị trấn Phố Châu, Công an huyện Hương Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát thi hành hình sự & Hỗ trợ tư pháp (Phòng PC10) Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật, ký cam kết, điểm danh cho 59 người đang chấp hành án hình sự tại cộng đồng.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Phòng PC10 và Công an huyện Hương Sơn truyền đạt kiến thức pháp luật, đặc biệt là các văn bản pháp luật liên quan đến bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội của địa phương, những điểm mới của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo, ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác (Ảnh: Thượng úy Nguyễn Trung Hiếu - cán bộ PC 10 truyền đạt những điểm mới của Luật Thi hành án hình sự).

Hội nghị cũng tổ chức cho 59 người chấp hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn huyện ký cam kết không vi phạm pháp luật, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

Buổi tuyên truyền đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, hiểu biết thêm pháp luật cho người đang chấp hành án hình sự tại cộng đồng ở huyện Hương Sơn, từ đó nhằm hạn chế tối đa tình trạng tái phạm tội; đồng thời, phát hiện, nhân rộng các mô hình cá nhân điển hình, góp phần phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Hữu Trung