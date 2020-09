Bị cáo Nguyễn Thị Thúy Diễm (SN 1990, lấy chồng Trung Quốc, trú tại TP Thụy An, Chiết Giang, Trung Quốc, tên thường gọi là Bảo Bảo), bị Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh ra văn bản đề nghị Bộ Công an phối hợp Interpol ban hành thông báo đỏ (truy nã quốc tế) nên sẽ được đưa ra xét xử ở 1 vụ án khác.