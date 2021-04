Bắt giám đốc Công ty Xăng dầu Long An liên quan vụ 2,7 triệu lít xăng giả

Công an Đồng Nai thi hành lệnh bắt giám đốc Công ty Xăng dầu Long An và đang khám xét trụ sở công ty xăng này do liên quan vụ pha chế, buôn bán gần 2,7 triệu lít xăng giả.

Công an đang khám xét trụ sở Petrolimex Long An ở P.2, Tân An, Long An - Ảnh: AN LONG

Ngày 15-4, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Long An khám xét trụ sở Công ty Xăng dầu Long An (Petrolimex Long An, thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) tại số 10 Trà Quý Bình, phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An.

Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Đình Tiến - giám đốc Công ty Xăng dầu Long An - để điều tra về hành vi buôn lậu.

Theo tìm hiểu, việc bắt tạm giam ông Tiến và khám xét trụ sở công ty có liên quan đến đường dây sản xuất buôn bán xăng giả do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm đầu.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 41 bị can, thu giữ 10 tàu thủy, 6 xe bồn, 2,7 triệu lít xăng, 120 tỉ đồng tiền mặt, cùng nhiều tài sản có giá trị khác…

Công an đang khám xét trụ sở Petrolimex Long An ở P.2, Tân An, Long An - Ảnh: AN LONG

Trước đó, đêm 6-2, Công an Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triển khai 14 tổ công tác, huy động trên 500 cán bộ chiến sĩ khám xét khẩn cấp các kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của những người liên quan tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Vũng Tàu, TP.HCM.

Cùng thời điểm này, lực lượng công an bắt quả tang nhóm người đang mua bán qua lại giữa các tàu để nhập lậu xăng với số lượng lớn trên sông Hậu, đoạn thuộc xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, Vĩnh Long.

Theo Công an Đồng Nai, nhóm này cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường. Bước đầu, nhóm này khai từ tháng 8-2020 đến nay đã cung cấp ra thị trường 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng.

Theo Tuổi trẻ