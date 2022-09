Bắt giữ xe chở 2,8 tấn đường nhập lậu lưu thông qua địa bàn Hà Tĩnh

Thông tin từ Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6 (Cục QLTT Hà Tĩnh), đơn vị vừa thu giữ 2,8 tấn đường không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông qua địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng thu giữ 2,8 tấn đường nhập lậu lưu thông qua địa bàn Hà Tĩnh.

Ngày 23/9, trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Đội QLTT số 6 phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 74C-026.92 do ông Trần Quốc Tuấn (trú tại phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển, lưu thông theo hướng từ Nam ra Bắc.

Khi dừng phương tiện kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2,8 tấn đường được chứa trong 56 bao (mỗi bao 50 kg) không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Trên bao bì ghi là loại NATURAL CANE SUGAR, sản phẩm của Thái Lan.

Ông Trần Quốc Tuấn khai nhận số hàng này là của mình, được mua gom trôi nổi trên thị trường và mang về bán kiếm lời.

Đội QLTT số 6 đang tạm giữ toàn bộ số tang vật để tiến hành xử lý theo quy định.

Hiện, Đội QLTT số 6 đang tạm giữ, niêm phong toàn bộ số tang vật vi phạm hành chính và tiến hành làm rõ thêm một số tình tiết, làm căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Ngọc Loan