Bỏ 61 triệu đồng mua iPhone 12 Pro Max, một người dân Hà Tĩnh nhận được bút chì màu

Khách hàng Chu Quang Toàn ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh có mua hai chiếc iPhone 12 Pro Max với tổng giá trị 61,1 triệu đồng. Tuy vậy, thứ ông Toàn nhận được chỉ là bút chì màu.

“Ngày 09/12, mình có đặt mua tại Di Động Việt bộ đôi Pro Max 128 GB bản màu Vàng và màu Xanh. Cửa hàng đã đóng hàng cẩn thận gửi cho bên Best chuyển hàng cho mình với phí là 300.000 cho 2 máy”, anh Chu Quang Toàn ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết.

Theo anh Toàn mua hai chiếc iPhone 12 Pro Max có tổng giá trị 61,1 triệu đồng. Đến ngày 12/12, đơn vị vận chuyển Best Express giao cho anh Toàn hộp hàng. Thế nhưng, bên trong hai chiếc hộp iPhone 12 Pro Max chỉ có bút chì màu.

Bên trong hộp iPhone 12 Pro Max được vận chuyển bởi Best Express chỉ có bút chì màu. Ảnh: NVCC .

Trước đó, một khách hàng khác của Di Động Việt đã nhận hàng qua Best Express và chỉ nhận được cục đá thay cho iPhone 12 Pro Max.

“Rất may mắn là ngày trước đó của hàng đã cảnh báo cho khách hàng khi nhận phải mở hết ra kiểm tra. Vì vậy, anh Toàn đã quay lại toàn bộ quá trình giao nhận máy”, ông Đạt Nguyễn, CEO Di Động Việt cho biết.

Theo video do anh Toàn cung cấp, quy cách mở hộp iPhone 12 Pro Max trước mặt shipper Best Express khác hoàn toàn so với video đóng hàng của nhân viên Di Động Việt. Bên cạnh đó, tem niêm phong của hai chiếc iPhone cũng đã bị xé rách từ trước.

“Khách hàng của chúng tôi từ chối nhận đơn. Nhưng shipper có hành động ép khách hàng ký nhận. May mắn lúc đó khách đã gọi video trực tiếp cho cửa hàng”, ông Đạt nói thêm.

Hiện Di Động Việt đã đền bù cho anh Toàn hai chiếc iPhone 12 Pro Max khác và tiếp tục liên lạc với đơn vị vận chuyển Best Express để giải quyết vụ việc.

Zing đã liên hệ phía Best Express từ sáng ngày 12/12. Tuy vậy, đại điện đơn vị vận chuyển này vẫn chưa có câu trả lời về vụ việc.

