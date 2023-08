“Bóc lịch” 14 năm vì lừa lấy lại tiền trên sàn Lion Group

Muốn gỡ gạc tiền ảo bị mất, một phụ nữ ở Hà Tĩnh đã bị Nghiêm Văn Hùng (SN 1996, trú xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) chiếm đoạt tổng số tiền gần 1 tỷ đồng

Sáng 16/8, TAND tỉnh mở phiên toà sơ thẩm xét xử Nghiêm Văn Hùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, từ tháng 3 - 9/2022, Nghiêm Văn Hùng đã đăng thông tin gian dối trên facebook về việc nộp tiền đầu tư thu lợi nhuận cao hoặc gỡ lại tiền đã mất trên sàn giao dịch chứng khoán FXT Trading Market. Bằng thủ đoạn này, Hùng đã lừa đảo chiếm đoạt của 2 người dân ở Hà Tĩnh và Bình Định với tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 19/9/2022, chị N.T.H. (SN 1983, trú tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) sử dụng facebook thì thấy tài khoản do Nghiêm Văn Hùng sử dụng đăng bài trên nhóm “Lion Group” với nội dung "Ai đã từng mất tiền ở sàn FXT Trading Market thì inbox em gỡ lại cho”.

Chị H. từng chơi tiền ảo ở sàn FXT Trading Market nên đã nhắn tin trao đổi với Hùng. Sáng 20/9/2022, Hùng yêu cầu chị H. chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản của mình. Số tiền này, Hùng đã dùng để trả nợ.

Sau đó, Hùng tiếp tục nói với chị H., nếu chỉ nộp 50 triệu đồng thì gỡ lâu, mất khoảng 20 ngày mới gỡ được khoảng 7 triệu đồng nên thúc giục chị H. vay nhanh khoản tiền từ 1,3 tỷ - 1,5 tỷ đồng trong 3 ngày, Hùng hứa sẽ lấy lại tiền cho chị H. trong vòng 17 giờ.

Do tin tưởng nên trong ngày 20/9, chị H. đã chuyển tổng số tiền 900 triệu đồng vào tài khoản của Hùng. Số chiếm đoạt của chị H, Hùng chuyển vào số tài khoản của người nhà sau đó chuyển trả nợ cho một số người và mua 1 xe ô tô nhãn hiệu Honda City.

Tổng số tiền của chị H. đã bị Hùng chiếm đoạt là 950 triệu đồng.

Sau khi biết mình bị lừa, chị H. đã trình báo cơ quan công an. Sau khi tiến hành xác minh, điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nghiêm Văn Hùng.

Ngoài chị N.T.H., Hùng đã sử dụng thủ đoạn nói trên để chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng của một bị hại tại Bình Định.

Căn cứ vào quy định của pháp luật và các tài liệu, chứng cứ, TAND tỉnh tuyên phạt Nghiêm Văn Hùng 14 năm tù giam về tội danh trên.

