“Bùa hộ mệnh” của những cuộc đời lầm lỗi

Cầm trên tay quyết định đình chỉ vụ án, Đ.X.Đ (SN 2004, trú xã An Dũng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) mắt rơm rớm, giọng run run, đầy cảm kích nói với trợ giúp viên pháp lý: “Chúng cháu đã thực sự được tái sinh!”.

Trợ giúp pháp lý đưa pháp luật đến với người nghèo, những người thuộc nhóm yếu thế để họ được thụ hưởng giá trị tiến bộ mà pháp luật mang lại. Ảnh minh họa từ internet.

Đ.X.Đ cùng với nhóm bạn 6 người của mình bị Viện KSND huyện Đức Thọ truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”. Trong đó, người nhiều nhất năm nay mới chỉ 21 tuổi, kẻ ít vừa bước sang tuổi 17.

Vụ án xuất phát từ nguyên nhân vô cùng giản đơn: Khoảng 20h ngày 30/9/2020, khi đang đi chơi trung thu, một người bạn của Đ.X.Đ bị N.P.T. (SN 1998, trú tổ dân phố 4, thị trấn Đức Thọ) dùng súng pha nước mắm bắn vào người.

Từ sự việc này, ngày 3/10/2020, nhóm của Đ. và T. hẹn gặp nhau để “nói chuyện”. Lời qua tiếng lại, 2 nhóm vị thành niên lựa chọn giải quyết mâu thuẫn bằng cuộc ẩu đả. Kết cục, một người bạn của T. là N.T.V. (SN 2001, trú tổ dân phố 5, thị trấn Đức Thọ) bị nhóm của Đ. sử dụng hung khí (đã chuẩn bị sẵn từ trước) đánh vào người, tổn hại 4% sức khỏe.

Bức xúc với hành động của Đ. và đồng phạm, gia đình V. đã làm đơn trình báo lên cơ quan chức năng; đồng thời, yêu cầu mỗi bị can phải bồi thường thiệt hại gồm chi phí thuốc men, điều trị và tổn thất tinh thần với số tiền 50 triệu đồng. Ngày 4/11/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Đ.X.Đ cùng 6 đồng phạm về tội “cố ý gây thương tích”.

Là 1 trong 3 đối tượng ít tuổi nhất vụ án, nỗi sợ hãi đối với Đ.X.Đ càng tăng lên gấp bội. Chỉ vì cơn nóng giận nhất thời, Đ. đã đẩy bản thân và nhóm bạn vào vòng lao lý, khiến người thân phải sống trong đau khổ.

Không chỉ vậy, hoàn cảnh của gia đình Đ. vô cùng khó khăn: mẹ đã mất vì ung thư, bố đau ốm triền miên. Hơn thế nữa, ông Đ.X.B. (bố Đ.) vẫn nhận nuôi thêm một người cháu.

Sau khi nắm bắt thông tin, 5 trợ giúp viên thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh đã nhanh chóng tiếp cận hồ sơ vụ án.

Quyền Giám đốc Trung tâm Trần Thanh Minh nhớ lại: “Quá trình tiếp xúc, chúng tôi cảm nhận được thái độ chân thành hối lỗi cũng như khát khao được sửa chữa lỗi lầm của Đ.X.Đ và các đồng phạm. Cả 7 bị can vẫn còn rất trẻ. Khi tìm hiểu sâu về gia cảnh của từng bị can, chứng kiến những người cha, người mẹ (đều là đối tượng yếu thế trong xã hội) cầu xin cho con cơ hội làm lại cuộc đời, chúng tôi hiểu rằng, phải cố gắng hết sức có thể”.

Quyền Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Trần Thanh Minh là người bảo vệ quyền lợi cho Đ.X.Đ. trong vụ án.

Từng tham gia và hướng dẫn thành công nhiều vụ án, thấy vụ việc còn có thể hòa giải được, một mặt, đội ngũ trợ giúp viên pháp lý vừa tư vấn, thông tin các quy định của pháp luật về hành vi cố ý gây thương tích cho 7 gia đình; mặt khác, hướng dẫn gia đình bị can chủ động gặp gỡ, xin lỗi, bồi thường thiệt hại để bị hại làm đơn rút yêu cầu khởi tố.

Sau hơn 1 tháng kiên trì vận động, phía bị hại đã thấy được thiện chí từ các bị can và hiểu rằng, 50 triệu đồng/người là chi phí không nhỏ. Do đó, đã chấp thuận giảm số tiền bồi thường xuống còn gần 82 triệu đồng/7 người.

Ngày 15/1/2021, tại trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Thọ đã diễn ra buổi làm việc giữa gia đình bị can và bị hại. Trên tinh thần nhân văn, nhân ái, tự nguyện, các bên đã thống nhất bồi thường khoản tiền hơn 79 triệu đồng/7 bị can.

Đồng thời, bị hại N.T.V. cùng mẹ đẻ đã có đơn xin bãi nại trách nhiệm hình sự cho Đ.X.Đ cùng 6 người bạn và không phát sinh khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo đến các cơ quan có thẩm quyền.

Bằng tình cảm, trách nhiệm của mình, chị Đinh Thị Hiền là 1 trong 5 trợ giúp viên pháp lý góp phần không nhỏ vào sự thành công của vụ án.

Ngày 19/1/2021, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Thọ đã ra quyết định đình chỉ vụ án, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với Đ.X.Đ và đồng phạm.

Nhận quyết định đình chỉ vụ án trên tay, 7 gia đình bị can đã bật khóc vì quá xúc động. Đối với Đ.X.Đ và nhóm bạn của mình, sự việc này sẽ là bài học đắt giá để điều chỉnh hành vi ứng xử đúng mực và biết quý trọng những gì mình đang có!

Thùy Dương