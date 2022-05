Cẩm Xuyên: Ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền biển đảo

Chiều 18/5, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cẩm Xuyên phối hợp Liên đoàn Lao động huyện, Đồn Biên phòng Thiên Cầm tổ chức chương trình ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2022.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, LĐLĐ tỉnh, huyện Cẩm Xuyên và hơn 300 đoàn viên Nghiệp đoàn Nghề cá Cẩm Nhượng, ngư dân địa phương tham dự chương trình.

Đây là chương trình được Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cẩm Xuyên, LĐLĐ huyện, Đồn Biên phòng Thiên Cầm triển khai hàng năm. Thông qua chương trình, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, Nhân dân về bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo quê hương; góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển ngày càng vững chắc. (Trong ảnh: Lãnh đạo các đơn vị ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2022).

Tại chương trình, đại biểu đã được các cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đồn Biên phòng Thiên Cầm thông tin về tình hình thời sự quốc tế, trong nước và Biển Đông; phổ biến, quán triệt Luật Biển Việt Nam và các văn bản về bảo vệ chủ quyền biển, đảo. (Trong ảnh: Ông Hoàng Văn Thanh - Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế và Biển Đông).

Dịp này, LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên đã tặng 300 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Nghiệp đoàn Nghề cá Cẩm Nhượng...

...và trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Cảng vụ Hà Tĩnh tặng 50 áo phao cho các đoàn viên Nghiệp đoàn Nghề cá Cẩm Nhượng.

P.V