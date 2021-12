Cẩm Xuyên vận hành 45 “mắt thần” giám sát an ninh

Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa đưa vào vận hành hệ thống Camera giám sát an ninh trên địa bàn.

Hệ thống camera giám sát an ninh của huyện Cẩm Xuyên được vận hành vào ngày 3/12/2021.

Hệ thống camera giám sát an ninh bao gồm 45 “mắt thần” được lắp đặt tại các trục đường tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự và an toàn giao thông ở các xã, thị trấn; khu vực chợ, các đầu mối giao thông …

Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên tham qua Trung tâm điều hành hệ thống Camera giám sát an ninh.

Hệ thống camera sử dụng công nghệ ghi hình chuyển động, ban đêm có đèn soi hồng ngoại đảm bảo chất lượng hình ảnh lưu trữ.

Từ đây góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và làm cơ sở, dữ liệu để lực lượng Công an truy xét dấu vết tội phạm, thu thập chứng cứ, phục vụ quá trình điều tra phá án, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, kiểm tra; giám sát trong công tác phòng dịch COVID-19...

Bảo Trung