Camera ghi lại cảnh trèo mái tôn, đột nhập cửa hàng điện thoại ở Hà Tĩnh

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Sáng và Nguyễn Văn Vinh về tội “Trộm cắp tài sản”.

Thượng tá Trần Thanh Tuấn - Phó Trưởng Công an huyện Đức Thọ cho biết: Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Văn Sáng (SN 1993, trú tại thôn 10, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Văn Vinh (SN 1970, trú thôn 1, xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, Nghệ An) về tội “Trộm cắp tài sản”, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến 2 vụ án xảy ra ở 2 thời điểm khác nhau.

* Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 21/9, cửa hàng điện thoại di động Thắng Mobile ở thôn Hồng Hoa, xã Đức Đồng do anh Nguyễn Hữu Thắng (trú thôn Sơn Thành, xã Đức Đồng) làm chủ bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 14 chiếc điện thoại di động, tổng trị giá thiệt hại trên 50 triệu đồng.

Đối tượng Phạm Văn Sáng cùng tang vật.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Đức Thọ đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ. Sau một thời gian điều tra, ngày 26/9, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng Phạm Văn Sáng (SN 1993, trú tại thôn 10, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) là đối tượng thực hiện hành vi trên.

Quá trình đấu tranh, đối tượng khai nhận: khoảng 1h ngày 21/9, đối tượng sử dụng xe máy đi từ Nam Đàn đến huyện Đức Thọ, sau đó đi trên các trục đường ở khu vực xã Hòa Lạc, Đức Đồng để quan sát. Khi đến cửa hàng điện thoại Thắng Mobile, thấy khóa ngoài, không có người trông coi nên Sáng đi ra khu vực nghĩa trang gần đó cất giấu xe máy và quay lại cửa hàng, trèo lên mái tôn đột nhập vào trong lấy trộm 14 chiếc điện thoại di động, mang đi bán được 19 triệu đồng.

* Trước đó, Công an huyện Đức Thọ tiếp nhận đơn trình báo của anh Lưu Minh Bình (SN 1996, trú tại xã Cẩm Vịnh, Cẩm xuyên) về việc khi anh đang dừng xe tải giao hàng tại cửa hàng kinh doanh thuốc Kim Chung thuộc địa phận TDP5, thị trấn Đức Thọ thì bị kẻ gian trộm mất chiếc điện thoại di động Iphone 13 Promax, trị giá khoảng 16 triệu đồng để ở cabin xe.

Đối tượng Nguyễn Văn Vinh bị bắt giữ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đức Thọ đã triển khai các mặt công tác và tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Vinh (SN 1970, trú thôn 1, xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, Nghệ An) là thủ phạm trộm chiếc Iphone nói trên.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Văn Sáng và Nguyễn Văn Vinh về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hùng Cường