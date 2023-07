Cán bộ ngân hàng ở Hà Tĩnh kịp ngăn vụ lừa đảo gần 600 triệu đồng

Nhờ phát hiện, ngăn chặn kịp thời, cán bộ giao dịch Phòng giao dịch Đức Lạc thuộc Agribank Chi nhánh huyện Đức Thọ (Agribank tỉnh Hà Tĩnh) đã giúp khách hàng không bị mất oan số tiền gần 600 triệu đồng.

Chiều 28/7, khách hàng Hoàng Thị Tam (trú tại thôn Trẫm Bàng, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ) đến Phòng giao dịch Đức Lạc thuộc Agribank Chi nhánh huyện Đức Thọ làm thủ tục rút tiền tiết kiệm để chuyển cho con trai đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội.

Phát hiện thấy sổ tiết kiệm có số dư rất lớn (600.000.000 đồng) chưa đến hạn rút nên giao dịch viên Lê Thị Nga tư vấn cho bà Tam là dùng sổ tiết kiệm để vay cầm cố chứ không rút tiền (nếu rút tiền trước thời hạn thì lãi suất sẽ áp dụng gửi tiết kiệm không kỳ hạn, thiệt thòi cho khách hàng).

Mặc dù đã được cán bộ ngân hàng tư vấn nhưng bà Tam một mực rút tiền để chuyển cho con trai. Phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ, giao dịch viên Lê Thị Nga đã báo cáo sự việc với lãnh đạo Phòng Giao dịch để làm việc trực tiếp với bà.

Sau khi được trấn an, động viên, bà Tam mới tiết lộ, vào trưa nay (28/7), bà có nhận được một cuộc điện thoại tự xưng là cán bộ Công an huyện Đức Thọ thông báo bà có liên quan đến 1 vụ án ma túy và Cục Cảnh sát phòng chống ma túy - Bộ Công an đã gửi thông tin liên quan về Công an huyện.

Sau đó, bà Tam liên tục nhận được điện thoại gọi đến từ nhiều số khác nhau đe dọa và yêu cầu bà nếu muốn không bị khởi tố bắt giam thì có bao nhiêu tiền thì rút hết và chuyển vào số tài khoản Vietcombank: 1038370820 mang tên Trần Thanh Sơn (theo các đối tượng ông Sơn hiện công tác ở Bộ Công an, có thể lo được cho bà Tam).

Các đối tượng còn dặn bà Tam là trong quá trình rút và chuyển tiền, nếu ngân hàng hoặc người thân hỏi thì nói là chuyển cho con trai ở Hà Nội.

Nhận thấy sự việc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Phòng Giao dịch Đức Lạc - Chi nhánh Agribank Đức Thọ đã ngừng giao dịch và báo cho Công an huyện Đức Thọ.

Đây là một chiêu trò khá phổ biến mà các đối tượng thường sử dụng để chiếm đoạt tiền của khách hàng, nhất là khách hàng lớn tuổi, có tâm lý cả tin hoặc ở vùng nông thôn. Để tránh bị lừa đảo, khách hàng cần xác minh các thông tin bằng nhiều hình thức như: gọi cho người thân để xác minh thông tin; gọi video call cho người yêu cầu chuyển tiền, người nhận tiền; liên hệ bạn bè, người thân hoặc là cán bộ ngân hàng để được tư vấn, giúp đỡ Bà Nguyễn Thị Thúy Phương Phó Giám đốc phụ trách Agribank Chi nhánh huyện Đức Thọ

