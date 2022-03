Can Lộc, Nghi Xuân xử phạt nhiều trường hợp sử dụng pháo trái phép

18 trường hợp ở Can Lộc và Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bị xử phạt hơn 127 triệu đồng vì hành vi sử dụng trái phép các loại pháo nổ.

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 16 trường hợp sử dụng trái phép các loại pháo nổ, tổng số tiền bị xử phạt là 117,5 triệu đồng.

Quyết định xử phạt các trường hợp vi phạm của Công an Can Lộc.

Các trường hợp bị xử phạt gồm: Võ Tá Dũng (SN 1997), trú tại TDP Sơn Thịnh, thị trấn Nghèn; Trần Văn Nhật (SN 1997), trú tại thôn Nhật Tân, xã Mỹ Lộc; Tôn Trung Hoa (SN 1958), trú tại thôn Đồng Huề và Trần Quốc Hưng (SN 1992), trú tại thôn Làng Mới, xã Vượng Lộc; Mai Khắc Tài (SN 1988), trú tại thôn Quần Ngọc, xã Khánh Vĩnh Yên; Lê Quang Trung (SN 1999), trú tại thôn Thanh Đồng; Lê Bá Luận (SN 1980), trú tại thôn Tân Tiến và Trần Công Lý (SN 1979), trú tại thôn Đồng Lâm, xã Thanh Lộc;

Đào Như Mận (SN 1990), trú tại thôn Vĩnh Gia, xã Kim Song Trường; Trần Ngọc Sáng (SN 2000), trú tại thôn Trung Hòa và Phạm Viết Hùng (SN 1985), trú tại thôn Văn Minh, xã Thường Nga; Đặng Hữu Khang (SN 2002), trú tại thôn Minh Tiến và Nguyễn Đức Sơn (SN 2002), trú tại thôn Liên Tài Năng, xã Tùng Lộc; Phan Khắc Thiên (SN 1994), trú tại thôn Mai Sơn, xã Xuân Lộc; Hồ Huy Long (SN 1967), trú tại thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk và Phan Thị Quỳnh Hương (SN 1986), trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An.

Trước đó, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong đêm giao thừa tết Nguyên đán 2022, từ đêm 31/1/2022 đến rạng sáng ngày 1/2/2022, các tổ tuần tra Công an huyện Can Lộc đã phát hiện các đối tượng trên đang có hành vi sử dụng pháo trái phép.

Căn cứ quy định tại điểm i, khoản 3, Điều 11, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình, UBND huyện Can Lộc đã ra các quyết định xử phạt 112,5 triệu đồng đối với 15 trường hợp và 5 triệu đồng đối với 1 trường hợp.

Ngày 28/2, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Bùi Việt Hùng đã ký các Quyết định số 499/QĐ-UBND và Quyết định số 500/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với D.H.M (SN 2005) trú tại tổ dân phố 8B - thị trấn Xuân An và Nguyễn Quốc Bảo (SN 1969) trú tại tổ dân phố Hòa Thuận - thị trấn Tiên Điền vì tàng trữ pháo trái phép.

Công an thị trấn Xuân An lập biên bản vi phạm hành chính đối với D.H.M

Vào hồi 20 giờ 30 phút ngày 20/1, tại Khu đô thị thị trấn Xuân An thuộc tổ dân phố 7, lực lượng Công an thị trấn Xuân An đã phát hiện D.H.M có hành vi tàng trữ 4,43 kg pháo.

Trước đó, vào hồi 12 giờ 15 phút ngày 22/12/2021, lực lượng tuần tra Công an thị trấn Tiên Điền cũng phát hiện Nguyễn Quốc Bảo (SN 1969) trú tại tổ dân phố Hòa Thuận có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra và phát hiện người đàn ông này tàng trữ 4,8 kg pháo nổ.

Công an thị trấn Tiên Điền lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Quốc Bảo.

Căn cứ theo quy định tại Điểm e, Khoản 4, Điều 11, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình", UBND huyện Nghi Xuân đã ra các quyết định xử phạt mỗi trường hợp 5 triệu đồng.

C.L - Hoài Nam