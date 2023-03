Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam

Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với Công an Lâm Đồng ngày 10/3/2023, đã triệu tập làm việc và hiện đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh - Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng để điều tra do liên quan đến sai phạm.