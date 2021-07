Chủ động trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, đảm bảo giữ vững ANTT trên địa bàn Hà Tĩnh

Cùng với các đơn vị trong lực lượng, cảnh sát nhân dân Công an Hà Tĩnh luôn nêu cao tinh thần chủ động, tập trung trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, qua đó tiếp tục góp phần quan trọng trong việc đảm bảo giữ vững ANTT trên địa bàn.

Trần Công Khanh (Tư Hên) - đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh khoảng 10.000 tỷ đồng bị Công an Hà Tĩnh bắt giữ vào tháng 8/2020.

Bám sát phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) Công an Hà Tĩnh hưởng ứng tích cực, biến khẩu hiệu thành hành động cụ thể.

Lực lượng Cảnh sát hình sự từ tỉnh đến các huyện thị xã, thành phố đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung triển khai đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, như: tội phạm hoạt động có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc… Trong đó có nhiều đường dây đánh bạc liên tỉnh có quy mô đặc biệt lớn.

Điển hình là: Vào tháng 8/2020, Phòng Cảnh sát hình sự đã đánh sập đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh có quy mô đặc biệt lớn (hơn 10.000 tỷ đồng), trên nhiều tỉnh, thành do Trần Công Khanh (thường gọi Tư Hên) một đối tượng hình sự cộm cán tại khu vực Bến xe Miền Đông – TP Hồ Chí Minh, cầm đầu.

Trần Xuân Thủy (SN 1987) và Lê Văn Hữu (SN 1998) cùng tang vật tại cơ quan CSĐT.

Hay như gần đây, vào trung tuần tháng 7/2021, lực lượng trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Kỳ Anh, Công an TX Kỳ Anh, các phòng nghiệp vụ và Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp, phá chuyên án, bắt giữ: Trần Xuân Thủy (SN 1987) và Lê Văn Hữu (SN 1998), đều ở xã Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh) – thủ phạm đã thực hiện trót lọt 42 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Kỳ Anh, TX Kỳ Anh, huyện Cẩm Xuyên, Hương Khê (Hà Tĩnh) và huyện Quảng Trạch, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), chiếm đoạt hơn 250 triệu đồng.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 lại nay, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã điều tra, khám phá trên 200 vụ/530 đối tượng phạm tội hình sự (trong đó án nghiêm trọng đạt 100%); triệt phá 12 ổ nhóm/173 đối tượng; bắt, vận động đầu thú 24 đối tượng truy nã, đưa gần 200 đối tượng vào diện quản lý theo Nghị định 111/CP.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn làm việc với Trần Đình Tú (SN 2001, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Tây Sơn) - đối tượng phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” (5/2021).

Trên mặt trận đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, các cán bộ, chiến sỹ đã chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, kịp thời điều tra khám phá nhiều chuyên án; phát hiện, bắt giữ trên 100 vụ/117 đối tượng buôn bán tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 2 bánh hêrôin, 93kg ma túy tổng hợp dạng đá, trên 200 nghìn viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án; xử lý trên 210 vụ/460 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy...

Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh tống đạt quyết định khởi tố đối với Đỗ Thị Thương (SN 1989, trú tại thôn Cát Động, xã Kim Bài, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội), trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Bệnh viện đa khoa các huyện: Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Sơn và Nghi Xuân (7/2021)

Cùng với các lực lượng khác, từ đầu năm lại nay, Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh đã phát hiện 280 vụ, 2 tổ chức, trên 310 đối tượng xâm phạm trật quản lý kinh tế và chức vụ; bắt giữ trên 500 vụ, 17 tổ chức, 540 đối tượng vị phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; thu trên 100 m3 gỗ, 14 tấn động vật, sản phẩm động vật.

Điển hình là đã kịp thời điều tra, làm rõ vụ “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Bệnh viện đa khoa các huyện: Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Sơn và Nghi Xuân, gây thiệt hại cho nhà nước nhiều tỷ đồng. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 13 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trên lĩnh vực quản lý nhà nước về ANTT, các chiến sĩ Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát PCCC… ngày cũng như đêm vừa bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, phòng chống cháy nổ, tuần tra giữ bình yên phố phường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19…

Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã nỗ lực hết mình để thực hiện có hiệu quả 02 dự án lớn về xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp thẻ căn cước công dân đúng lộ trình, đảm bảo đúng quy định, Hà Tĩnh là một trong những địa phương được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh phối hợp với Thanh Tra giao thông lập chốt phòng, chống dịch Covid-19 để kiểm soát 24/24h, lượng người và phương tiện ra vào trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Kỳ Nam (TX Kỳ Anh).

Với những thành tích, kết quả đã đạt được trong thời gian qua, nhiều tập thể, cá nhân thuộc lực lượng CSND Công an Hà Tĩnh đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen…

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: “Lực lượng Cảnh sát đã chủ động bám sát, nắm bắt tốt tình hình, điều tra làm rõ nhiều vụ án hình sự, ma tuý, tham nhũng, buôn lậu… thu hồi nhiều tỷ đồng cho Nhà nước và Nhân dân; đồng thời liên tục tổ chức các đợt tấn công trấn áp tội phạm; đánh trúng, đánh mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự nguy hiểm, các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn; tăng cường thực hiện tốt các biện pháp quản lý hành chính về trật tự xã hội, tham gia tích cực, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19… Qua đó, góp phần cùng toàn lực lượng Công an Hà Tĩnh tiếp tục đảm bảo giữ vững ANTT trên địa bàn, phục vụ đắc lực cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.

Mai Hoàng – Văn Hùng