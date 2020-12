Chưa có bằng lái vẫn liều lĩnh điều khiển ô tô, gây tai nạn chết người!

Chưa có giấy phép lái xe, song Trần Ái Việt (SN 1998, trú thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) vẫn cầm lái (đi trên tuyến quốc lộ 1A, hướng từ TP Vinh đi TP Hà Tĩnh), dẫn tới gây tai nạn chết người.

Dù chưa có GPLX nhưng Trần Ái Việt vẫn điều khiển xe ô tô, gây hậu quả nghiêm trọng

Xuất hiện tại Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà vào chiều 12/11, Trần Ái Việt khiến không ít người ngỡ ngàng, bởi bị cáo trong phiên tòa này là một nam thanh niên thư sinh với thái độ lễ phép, từ tốn. “Mỗi lần đối diện với người nhà nạn nhân (anh Nguyễn Viết Đ., trú xã Thạch Liên, Thạch Hà), em vẫn không thôi day dứt, ân hận!”, Việt chia sẻ với người quen trước khi phiên xử bắt đầu bằng giọng run run.

Theo hồ sơ vụ án, sau khi hoàn thành kỳ thi sát hạch ô tô hạng C, ngày 6/7/2020, Trần Ái Việt sẽ được cấp giấy phép lái xe (GPLX). Tuy nhiên, khoảng 22h10’ ngày 4/7/2020 (trước thời điểm được cấp GPLX 2 ngày), dù chưa có GPLX nhưng Trần Ái Việt vẫn điều khiển xe ô tô BKS 29C-90.75, đi trên tuyến quốc lộ 1A, hướng từ TP Vinh đi TP Hà Tĩnh.

Khi đến ngã tư (KM 503+436, thuộc địa phận thôn Ba Giang, xã Việt Tiến, Thạch Hà), do thiếu quan sát, không chấp hành hệ thống biển báo hiệu - đèn tín hiệu giao thông và không làm chủ tốc độ, xe ô tô do Việt điều khiển đã gây tai nạn với xe mô tô BKS 38M1-090.04 do anh Nguyễn Viết Đ. (trú xã Thạch Liên, Thạch Hà) cầm lái. Vụ va chạm kinh hoàng, xe ô tô đã cuốn theo chiếc xe máy của nạn nhân và bị bốc cháy phần đầu. Anh Nguyễn Viết Đ., do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Đại diện viện kiểm sát công bố bản luận tội đối với bị cáo

Bàng hoàng, ân hận là tâm trạng của Trần Ái Việt sau tất cả những gì đã xảy ra. Để bù đắp một phần nỗi đau thương, mất mát cho gia đình anh Nguyễn Viết Đ., với thái độ hối lỗi chân thành, Trần Ái Việt đã tích cực vận động người thân bồi thường khắc phục hậu quả.

Những diễn biến của vụ án được nhắc lại tại phiên tòa khiến người thân anh Đ. nhiều lần rơi nước mắt. Thế nhưng, sự sẻ chia, cảm thông được gửi đến bị cáo từ gia đình bị hại đã khiến nỗi đau dịu lại. “Tôi mất con, các cháu mất cha, đó là nỗi đau lớn không gì có thể bù đắp được. Tuy vậy, chúng tôi cũng thấy đau lòng, khi bố mẹ của Việt cũng phải chịu sự thiệt thòi vì sai lầm của con cái. Việt còn trẻ, tai nạn xảy ra ngoài ý muốn của bị cáo, do đó, kính mong Hội đồng xét xử cân nhắc xem xét, cho Việt sớm có cơ hội làm lại cuộc đời” - bố nạn nhân bày tỏ.

Cũng chung tâm trạng như người bố, vợ anh Đ. cũng ngỏ lời xin Hội đồng xét xử cho Việt được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tấm lòng của người nhà bị hại một lần nữa chạm tới tâm can của Trần Ái Việt. Đôi mắt bị cáo đỏ hoe, hướng về phía những con người tốt bụng với tấm lòng biết ơn chân thành.

Sau khi xem xét, đánh giá tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của Trần Ái Việt, Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà đã tuyên bị cáo 30 tháng tù cho hưởng án treo.

Kết thúc phiên xử, bố anh Đ. đến bên bị cáo, nhẹ nhàng trấn an: "Hãy cố gắng, nỗ lực sống thật có ích trong suốt đường đời còn lại. Đó là cách duy nhất để con bù đắp cho những lỗi lầm!". Sự sẻ chia của gia đình nạn nhân đã giúp Việt được giảm mức án, thế nhưng, nỗi ân hận, bài học đau xót bởi một phút sai lầm, coi thường pháp luật để lại hậu quả nặng nề sẽ theo Việt suốt cuộc đời.

