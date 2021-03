Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có thể tra cứu bằng tin nhắn

Người dân được tra cứu thông tin của mình trong Hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua dịch vụ nhắn tin hoặc gửi văn bản.

Quy định trên được nêu trong nghị định 37/2021 thi hành Luật Căn cước công dân, hiệu lực từ 14/5. Chính phủ giao Bộ Công an ban hành hướng dẫn việc này.

Theo đại diện Bộ Công an, thông tin công dân được lưu giữ trong hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư gồm đầy đủ họ tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quê quán; nơi thường trú; tạm trú; nơi ở hiện tại; quan hệ với chủ hộ; tên chủ hộ và các thành viên trong hộ gia đình...

Khi có nhu cầu tra cứu dữ liệu của bản thân để đối chiếu, tránh sai sót, người dân có thể yêu cầu cung cấp dữ liệu bằng văn bản hoặc nhắn tin. “Thông tin do cơ quan chức năng cung cấp sẽ mang tính pháp lý”, đại diện Bộ Công an cho hay.

Hiện nay người dân có thể trích xuất dữ liệu cá nhân trên thẻ căn cước công dân qua mã QR. Ảnh: Bá Đô

Trưởng công an cấp xã có thẩm quyền cho phép cá nhân đăng ký thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia. Hiện chưa có hướng dẫn cụ thể về dịch vụ nhắn tin nêu trên. Quy trình dự kiến là người dân có thể gửi văn bản hoặc tin nhắn đến trưởng công an xã, vị này sẽ xem xét và ra quyết định cho phép tra cứu, phản hồi dân trong thời hạn tối đa 3 ngày làm việc. Nếu từ chối, trưởng công an xã sẽ phải phản hồi lý do không đồng ý.

Ngoài hai hình thức trên, người dân cũng có thể khai thác thông tin qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; hoặc xuất trình thẻ căn cước công dân.

Thẻ căn cước gắn chip đang được cấp đại trà trên toàn quốc có mã QR ở góc phải mặt trước thẻ. Các cá nhân, tổ chức có thể quét mã QR này để trích xuất 10 trường thông tin trên điện thoại.

Cũng theo nghị định 37/2021 , các tổ chức tín dụng, cung cấp dịch vụ viễn thông, di động, dịch vụ chứng thực chữ ký số định danh điện tử, công chứng, thừa phát lại..., được khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các hình thức tương tự áp dụng cho cá nhân, ngoại trừ hình thức tin nhắn.

Khi đề nghị cung cấp thông tin, các tổ chức này phải nêu rõ lý do, thời gian khai thác, thông tin cần khai thác và chịu trách nhiệm trong sử dụng thông tin.

Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được Thủ tướng phê duyệt từ năm 2015 với tổng vốn hơn 3.000 tỷ đồng. Dự án này thu thập, cập nhật các thông tin cơ bản của công dân, tạo nên một hệ cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất toàn quốc để dùng chung cho các bộ, ngành và chính quyền các cấp, phục vụ quản lý nhà nước, hoạch định chính sách.

Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng là căn cứ để các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, đề xuất lộ trình đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ; hướng tới bỏ sổ hộ khẩu giấy... Hệ thống này khai trương cuối tháng 2, bước đầu đã kết nối với một số bộ, ban ngành, địa phương. Tuy nhiên đến 1/7, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mới hoàn thiện giai đoạn hai, kết nối với dự án căn cước công dân và một số dữ liệu chuyên ngành khác.

Tin liên quan: Khai trương 2 hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản ... Việc đưa hai hệ thống này chính thức đi vào hoạt động có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả Chính phủ và người dân.

Theo VNE