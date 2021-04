Công an Cẩm Xuyên thu hồi tài sản gần 1 tỷ đồng trao trả cho người bị hại

Nhằm tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn huyện, trong thời gian qua, Công an huyện Can Lộc đã bắt, xử lý 5 vụ án về đánh bạc, trộm cắp tài sản và vi phạm an ninh trật tự trên địa bàn.