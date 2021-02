Công an Hà Tĩnh công bố 7 địa điểm làm thủ tục cấp thẻ căn cước cho công dân

Thực hiện kế hoạch số 389 ngày 8/9/2020 của Bộ Công an về triển khai dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời ban hành kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị triển khai cấp thẻ CCCD trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo công an các huyện, thành phố, thị xã tiến hành rà soát số lượng công dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp CCCD gắn chíp điện tử để có phương án triển khai cấp khi có kế hoạch; bố trí hạ tầng, kỹ thuật và nguồn nhân lực đảm bảo phục vụ triển khai dự án cấp, quản lý CCCD đạt hiệu quả; cử hơn 100 lượt cán bộ tham gia lớp tập huấn thu nhận vân tay và hồ sơ cấp CCCD có gắn chíp điện tử do Cục C06 (Bộ Công an) tổ chức.