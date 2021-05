Công an Hà Tĩnh: Đảm bảo an toàn cho cho mỗi chuyến đi

(Baohatinh.vn) - Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh phối hợp với công an các địa phương đang tăng cường kiểm soát các tuyến xe khách liên tỉnh, yêu cầu thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến đi.