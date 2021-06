Công an Hà Tĩnh đấu tranh, bắt giữ 18 vụ/27 đối tượng phạm tội về ma túy

6 tháng đầu năm 2021, lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy của Công an Hà Tĩnh đã đấu tranh, bắt giữ 18 vụ/27 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn làm việc với Trần Đình Tú (SN 2001, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Tây Sơn) - đối tượng phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” (5/2021).

Mặc dù thời gian qua, lực lượng chức năng đã tập trung đánh mạnh, triệt xóa nhiều đường dây, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội về ma túy nhưng hoạt động của tội phạm này trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn diễn biến phức tạp, nổi lên là tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma túy đá, thuốc lắc…

Trước thực trạng đó, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy mà chủ công là Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) đã chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu trong việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng, chống; tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm ma túy một cách có hiệu quả.

Nhiều chuyên án, vụ án lớn đã được xác lập, đấu tranh. Trong đó, nổi bật là: hồi 19h, ngày 21/5, tại thôn Tân Thành, xã Nghĩa Thành (Nghĩa Đàn, Nghệ An), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã phối hợp với Công an huyện Hương Khê, Công an Nghệ An bắt giữ 2 đối tượng: Nguyễn Đình Cương (SN 1991) và L.L.V. (SN 2003) ở thị trấn Hương Khê về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nguyễn Đình Cương (SN 1991, ở tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê) cùng tang vật bị bắt giữ ngày 21/5/2021.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 1 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 200 viên hồng phiến và 2 khẩu súng bắn đạn hoa cải, 1 xe ô tô. Được biết, đây là 2 đối tượng hết sức manh động, thường xuyên mang theo súng bên người và sẵn sàng bắn trả nếu bị phát hiện, nên trong quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng phải tính toán hết sức cẩn trọng.

Trong cuộc chiến hết sức cam go, nguy hiểm với loại tội phạm này, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng, hải quan, cảnh sát biển thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời hợp đồng phát hiện, triệt xóa, bắt giữ nhiều đường dây, tụ điểm, đối tượng buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Vào hồi 20h, ngày 13/3, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn 1, xã Thọ Điền (Vũ Quang), Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) đồng chủ trì phối hợp cùng các lực lượng khác phát hiện, bắt quả tang Trần Văn Thịnh (SN 1994, trú tại thôn 5, xã Hoa Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) vận chuyển 180.000 viên hồng phiến, 1 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 2 bánh hêrôin.

Trần Văn Thịnh cùng tang vật bị thu giữ.

Được biết, từ đầu năm 2021 lại nay, lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm ma túy của Công an Hà Tĩnh đã đấu tranh, bắt giữ 18 vụ/27 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy (tăng 2 vụ, 5 đối tượng so với cùng kỳ 2020).

Trong đó, phối hợp triệt phá thành công 4 đường dây ma túy, bắt giữ 10 đối tượng; triệt xóa 4 điểm ma túy phức tạp, bắt 11 đối tượng; 3 vụ/36 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 6 bánh hêrôin, trên 96 kg và 210 ngàn viên ma túy tổng hợp, 4 khẩu súng và 28 viên đạn, cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà tống đạt quyết định khởi tố đối với Phan Khắc Dương (SN 1991, trú tại xã Bình An, huyện Lộc Hà) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” (5/2021).

“Thời gian tới, lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm ma túy tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành, tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy đến từng cấp cơ sở và quần chúng nhân dân, nhất là ở các địa bàn trọng điểm để tạo thế trận toàn dân cùng tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy…

Đồng thời, nắm chắc tình hình trên các tuyến, địa bàn trọng điểm để lập án đấu tranh. Đặc biệt, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng: bộ đội biên phòng, hải quan, cảnh sát biển, công an huyện, thành phố, thị xã, chủ động đấu tranh triệt xóa các đường dây, tụ điểm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn”, Thượng tá Nguyễn Vinh Cảnh - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) nhấn mạnh.

