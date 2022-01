Công an Hà Tĩnh giữ bình yên cho người dân vui tết, đón xuân

Đón năm mới 2022, cũng là khoảng thời gian cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh bận rộn nhất. Để đảm bảo cho Nhân dân đón tết trong an bình, mọi phương án đảm bảo ANTT đã được toàn lực lượng chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Công an xã Gia Phố (Hương Khê) trao đổi với người dân về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn dịp tết Dương lịch 2022.

Phú Gia là xã biên giới của huyện Hương Khê, tiếp giáp với 4 xã, thị trấn trên địa bàn huyện và có 21,3 km đường biên tiếp giáp với nước bạn Lào. Đây là địa bàn tiềm ẩn nhiều phức tạp về ANTT khi năm 2021, lực lượng công an xã đã phát hiện, xử lý 24 vụ/45 đối tượng phạm pháp hình sự. Do đó, ngay từ tháng 12/2021, Công an xã Phú Gia đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo ANTT dịp tết Nguyên đán.

“Cùng với việc tăng cường tuyên truyền về công tác đảm bảo ANTT dịp tết, chúng tôi cắt cử cán bộ, chiến sỹ thường xuyên bám sát cơ sở, tăng cường các hoạt động tuần tra kiểm soát, nhất là tuần tra đêm đảm bảo ANTT; phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc nhỏ lẻ, những mâu thuẫn gia đình, xích mích nhỏ, ngay từ cơ sở, không để phát sinh…”, Thượng úy Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng Công an xã Phú Gia cho biết.

Để đảm bảo bình yên cho người dân đón tết, từ ngày 15/12/2021, công an các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân tấn công, trấp áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Được biết, để đảm bảo bình yên cho người dân vui tết, đón xuân, Công an huyện Hương Khê đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động trong việc nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, phát sinh “điểm nóng” về ANTT.

“Ngoài tăng cường tuần tra, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, chúng tôi triển khai quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn vi phạm về pháo, không để xảy ra tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép; bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy; tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự ATGT…”, Thượng tá Phan Xuân Công - Trưởng Công an huyện Hương Khê cho biết.

Đội CSGT – Trật tự Công an TP Hà Tĩnh phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị TP. Hà Tĩnh ra quân tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT), trật tự công cộng (TTCC) trên các tuyến đường nội thành (22/12/2021).

Hà Tĩnh là địa bàn trung tâm, trọng điểm của tỉnh nên các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT trong dịp tết đã được lực lượng công an triển khai khẩn trương, bài bản. Công an TP Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường, xã tăng cường bám nắm địa bàn; tuần tra, kiểm soát vào giờ cao điểm, ở những địa bàn trọng điểm… Đặc biệt, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ xử lý nghiêm các trường hợp dừng đỗ trên các tuyến đường chính, hạn chế tối đa ách tắc giao thông, nhất là những ngày giáp tết.

“Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm lần này, toàn đơn vị sẽ tập trung đấu tranh, nhất là các băng, ổ, nhóm tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, “bảo kê”, siết nợ, đòi nợ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí gây án, gây rối trật tự công cộng; tội phạm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, các đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề, cá độ bóng đá qua mạng Internet; tội phạm công nghệ cao... Đồng thời, nắm rõ di biến động của các đối tượng cộm cán để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn gây phức tạp về trật tự xã hội…”, Trung tá Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Công an TP Hà Tĩnh chia sẻ.

Công an Hà Tĩnh tập trung đánh mạnh vào tội phạm hình sự hoạt động theo băng, ổ nhóm, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, cờ bạc, gây rối rật tự công cộng, mua bán, vận chuyển ma túy...

Hiện nay, lực lượng công an trong toàn tỉnh đang khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, phương thức hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng. Đồng thời, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc mâu thuẫn, gây rối làm mất ổn định về ANTT.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: “Các phòng nghiệp vụ, công an các địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, đồng loạt ra quân triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Toàn lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tập trung “đánh trúng”, “đánh mạnh” các loại tội phạm, nhất là trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, quyết tâm tạo chuyển biến rõ nét về trật tự xã hội trên địa bàn trước, trong và sau tết Nguyên đán. Tăng cường các biện pháp quản lý Nhà nước về ANTT, nhất là công tác quản lý cư trú, quản lý đối tượng, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; đảm bảo tốt trật tự ATGT, phòng chống cháy nổ gắn với thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19”.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ thị cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm Chỉ thị thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành yêu cầu tập trung đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm có tổ chức, “tín đụng đen”; đối tượng côn đồ, sử dụng vũ khí “nóng” để gây án...

Mai Hoàng