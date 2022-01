Công an Hà Tĩnh liên tiếp bắt giữ đối tượng truy nã lẩn trốn ngoại tỉnh sau 15 năm gây án

Các đối tượng truy nã bị Công an Hà Tĩnh bắt giữ phạm tội “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Cố ý gây thương tích”.

Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh vừa tiến hành bắt giữ thành công 2 đối tượng truy nã nguy hiểm là Nguyễn Quốc Tình (SN 1989, trú tại xã Gia Phố, huyện Hương Khê) và Nguyễn Trọng Dương (SN 1973, trú tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên) khi đang lẩn trốn ngoại tỉnh.

Đối tượng Nguyễn Trọng Dương tại thời điểm bị bắt giữ.

Theo hồ sơ, Nguyễn Trọng Dương (SN 1973, có hộ khẩu thường trú tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên) là đối tượng phạm tội “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức” bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu ra Quyết định truy nã số 13 ngày 18/7/2006.

Qua công tác điều tra xác minh, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định sau khi bỏ trốn, đối tượng Nguyễn Trọng Dương đã che giấu thân phận, làm công nhân tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Gia Lai… và thường xuyên thay đổi nơi cư trú để đối phó với cơ quan điều tra. Tuy nhiên, với việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh đã tiến hành bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Trọng Dương tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh khi y đang chuẩn bị lẩn trốn qua tỉnh Đồng Nai sau gần 15 năm phạm tội.

Sau khi bắt giữ được đối tượng, tổ công tác của Công an Hà Tĩnh đã tiến hành bàn giao Nguyễn Trọng Dương cho cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bạc Liêu điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền quy định.

Đối tượng Nguyễn Quốc Tình tại thời điểm bị bắt giữ.

Sau khi bắt đối tượng truy nã Nguyễn Trọng Dương, tổ công tác tiếp tục bắt giữ thêm đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Quốc Tình (SN 1989, có hộ khẩu thường trú tại xã Gia Phố, huyện Hương khê). Đây là đối tượng phạm tội “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại xã Gia Phố vào tháng 7/2019, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê ra Quyết định truy nã số 03 ngày 25/9/2020.

Đối tượng Nguyễn Quốc Tình tại Cơ quan Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Được biết, đối tượng Nguyễn Quốc Tình đã bỏ trốn khỏi địa phương trong giai đoạn Tòa án nhân dân huyện Hương Khê chuẩn bị xét xử vụ án. Tuy nhiên, với quyết tâm truy bắt tội phạm, thông qua công tác điều tra, xác minh, phân tích tổng hợp các thông tin tài liệu liên quan đến tối tượng Nguyễn Quốc Tình sau khi bỏ trốn, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh đã phối hợp bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Quốc Tình khi đối tượng này đang lẩn trốn tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Hiện tổ công tác đã tiến hành áp giải đối tượng Nguyễn Quốc Tình về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh để điều tra, xử lý theo quy định.

Văn Hùng - Nga Nguyễn