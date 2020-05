Công an Hà Tĩnh tạo phong trào đấu tranh, trấn áp tội phạm mạnh mẽ

Công an Hà Tĩnh đã điều tra, khám phá 137 vụ/359 đối tượng phạm tội hình sự (đạt tỷ lệ 85,1%), triệt phá 3 ổ nhóm/31 đối tượng, bắt, vận động đầu thú 10 đối tượng truy nã… tạo chuyển biến tích cực để tiếp tục giữ vững ANTT.

Đối tượng Nguyễn Doãn Vạn - hung thủ vụ giết người tại tổ dân phố 3, phường Nam Hồng (TX Hồng Lĩnh) bị công an bắt giữ sau ít giờ gây án

Nhiều vụ việc nóng đã được lực lượng công an kịp thời điều tra, làm rõ. Trong đó, điển hình là vụ giết người tại tổ dân phố 3, phường Nam Hồng (TX Hồng Lĩnh) vào ngày 7/5/2020 làm bà Trần Thị L. (SN 1969) tử vong và ông Nguyễn Văn B. (SN 1966) bị thương nặng. Đây là một vụ án làm rúng động dư luận trên địa bàn tỉnh.

Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh), Công an TX Hồng Lĩnh, chỉ sau 8 giờ gây án, hung thủ đã bị bắt tại thị trấn Nghèn (Can Lộc) vào lúc 21h cùng ngày. Theo các trinh sát hình sự, ngay tại thời điểm bị bắt, Nguyễn Doãn Vạn (SN 1967, trú tại xã An Dũng, Đức Thọ) - kẻ đã dùng dao sát hại bà L. và làm bị thương ông Nguyễn Văn B. vẫn không thể ngờ mình lại có thể tra tay vào còng nhanh như thế. Việc bắt giữ nhanh đối tượng Vạn, bước đầu cũng đã làm hé lộ nguyên nhân gây án (do mâu thuẫn trong tình cảm, trước đây Vạn đã có thời gian sống chung như vợ chồng với bà L.), từ đó đánh tan mọi tin đồn ác ý nhằm gây nhiễu thông tin trong dư luận, làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT.

76 đối tượng bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy tại quán Karaoke My Friend, ở tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân vào rạng sáng 26/3/2020.

Một chiến công khác đó là vụ đột kích vào quán Karaoke My Friend, ở tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An (Nghi Xuân) vào nửa đêm 26/3/2020, bắt quả tang 76 thanh niên sử dụng ma túy. Vụ việc thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, vì số lượng người sử dụng ma túy đông, tại một địa điểm; đặc biệt là xẩy ra trong lúc các cấp chính quyền và người dân đang tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Qua các vụ việc cho thấy, dù đang phải huy động lực lượng cho công tác phòng, chống dịch, song không vì thế mà lực lượng Công an Hà Tĩnh lại “lơ là”, “nương tay” với tội phạm.

Cơ quan chức năng làm việc với Ngô Xuân Đình (SN 1992) quê ở xã Hòa Hải (Hương Khê – Hà Tĩnh) về việc đăng tin (trên mạng xã hội) sai sự thật trong Khu cách ly cổng B (xã Sơn Tây, Hương Sơn). Tháng 4/2020.

Từ đầu năm 2020 lại nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện bắt giữ 75 vụ/92 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; 110 vụ/291 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (tăng 6 vụ, giảm 12 đối tượng so với cùng kỳ) thu giữ 112 kg và 250.029 viên ma túy tổng hợp, 1 kg ketamin, 35,22g hêrôin, 2 khẩu súng, 45 viên đạn.

Phát hiện, bắt giữ: 213 vụ/968 đối tượng đánh bạc, thu giữ gần 1,4 tỷ đồng cùng nhiều tang vật liên quan; 185 vụ/198 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (tăng 64 vụ so với cùng kỳ năm 2019), thu giữ nhiều hàng hóa có giá trị hơn 2,5 tỷ đồng; 225/269 đối tượng vi phạm về môi trường (tăng 39 vụ so với cùng kỳ 2019)…

Phòng Cảnh sát môi trường phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển 800 kg thực phẩm bẩn trên xe khách qua địa bàn Hà Tĩnh (6/5/2020)

Đặc biệt, Công an Hà Tĩnh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiêp vụ của Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố đấu tranh triệt phá thành công 3 đường dây tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài, đưa người đi xuất khẩu lao động bất hợp pháp trên địa bàn Hà Tĩnh; điều tra làm rõ, bắt giữ các đối tượng liên quan đến 39 vụ công dân tử nạn tại Vương quốc Anh.

Điều đáng nói, trong quá trình điều tra, xử lý các vụ án, cơ quan công an đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác xử lý một cách khách quan, chính xác, không để xẩy ra oan sai, không để lọt tội phạm.

Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh ra quân tổng kiểm soát các phương tiện giao thông đường bộ (15/5)

Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ: “Ban Giám đốc đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, coi trọng công tác quản lý hành chính, nắm người, nắm hộ để làm tốt công tác phòng ngừa gắn với đẩy mạnh đấu tranh, mở các đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm; tập trung rà soát các tuyến, địa bàn trọng điểm, kịp thời xác lập, đấu tranh với các ổ nhóm, đường dây tội phạm có tổ chức.

Nhờ đó, đã tăng cường sức mạnh đấu tranh trấn áp tội phạm ngay tại cơ sở, các giải pháp phòng ngừa tội phạm phát huy hiệu quả, góp phần kiềm chế tình hình tội phạm, tạo ra phong trào đấu tranh, trấn áp tội phạm mạnh mẽ, quyết liệt trong xã hội”.

Mai Hoàng