Công an Hà Tĩnh triệt phá nhiều nhóm đánh bạc có tổ chức

Trước tình hình tội phạm đánh bạc trên địa bàn đang có nhiều diễn biến phức tạp; xuất hiện nhiều đường dây, ổ nhóm đánh bạc có tổ chức với phương thức hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp, Công an Hà Tĩnh đã triển khai nhiều biện pháp trấn áp, triệt phá kịp thời nhiều ổ nhóm đánh bạc quy mô lớn.

Video: Các đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức lô đề bị bắt giữ, triệu tập ngày 7/10/2022

Theo báo cáo nhanh của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh, từ khoảng tháng 2/2022 trở lại nay, nhiều đường dây tổ chức đánh bạc quy mô, chuyên nghiệp trên địa bàn liên tiếp bị lực lượng chức năng phát hiện, triệt xóa thành công.

Ngày 7/10/2022, Công an TP. Hà Tĩnh đã huy động 45 cán bộ chiến sĩ, chia làm 9 mũi tiến công, đồng loạt triển khai, bắt giữ và triệu tập 14 đối tượng trong đường dây lô đề trên địa bàn TP. Hà Tĩnh và TX. Hồng Lĩnh. Đây là một chuyên án được xác định rất phức tạp, các đối tượng trong đường dây hoạt động mang tính chất chuyên nghiệp, sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi và có nhiều kinh nghiệm đối phó với cơ quan Công an; giao dịch chủ yếu qua điện thoại, mạng xã hội và tài khoản ngân hàng, sau khi thực hiện xong hành vi thì xóa sạch dữ liệu và thường xuyên thay đổi sim điện thoại, cách thức liên lạc...

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Tĩnh làm việc với Trần Thị Dung.

Quá trình đấu tranh đã xác định được đối tượng cầm đầu là Trần Thị Dung (SN 1987, trú tại tổ 2, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) và 4 đối tượng giữ vai trò “thư kí” là: Lê Thị Thùy Trang (SN 1988), trú tại tổ 6, phường Nam Hà, Võ Thị Thùy (SN 1970) trú tại tổ 10, phường Tân Giang, Lưu Văn Tuấn (SN 1964) và Phan Thị Tuyết (SN 1964) cùng trú tại tổ 3, phường Bắc Hà (TP. Hà Tĩnh) cùng 9 đối tượng khác tham gia với vai trò là con bạc

Các đối tượng trong đường dây lô đề bị Công an huyện Thạch Hà bắt giữ vào ngày 25/9/2022.

Trước đó, ngày 25/9, Công an huyện Thạch Hà phá thành công chuyên án, triệt xóa 3 đường dây lô đề, bắt giữ 25 đối tượng, trong đó có 3 đối tượng cầm đầu là: Dương Tuấn Hùng (SN 1978), trú tổ dân phố 2, thị trấn Thạch Hà; Nguyễn Thị Bình (SN 1983) và Lê Thị Hiền Lương (SN 1979) đều trú tổ dân phố 6, thị trấn Thạch Hà và 11 đối tượng giữ vai trò “thư ký” cùng nhiều con bạc. Quá trình bắt giữ, khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 550 triệu đồng, 32 điện thoại di động, 1 két sắt cùng nhiều tang vật khác.

Điều đáng nói, các đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề này chủ yếu ở tại nhà riêng, gia công kiên cố và thực hiện hành vi trao đổi đánh bạc qua tin nhắn điện thoại và thanh toán tiền thắng thua bằng việc chuyển khoản ngân hàng. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện hay bắt giữ, các đối tượng thường tìm cách đập vỡ điện thoại để tiêu hủy tài liệu, gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Các đối tượng: Trần Đình Sơn (SN 1994), Đặng Viết Nguyên (SN 1980), Nguyễn Đức Lương (SN 1995) đều trú tại xã Mỹ Lộc; Trần Thị Duy (SN 1992) trú tại xã Sơn Lộc; Nguyễn Viết Hiển (SN 1987) trú tại xã Quang Lộc, trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề (giao dịch 120 triệu đồng trong ngày) bị Công an huyện Can Lộc bắt giữ vào tối 4/9/2022.

Theo thống kê, hơn 9 tháng năm 2022, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện, đấu tranh, bắt giữ 53 vụ/gần 500 đối tượng vi phạm pháp luật về đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đặc biệt, xuất hiện nhiều hình thức đánh bạc tinh vi, chuyên nghiệp và tội phạm đánh bạc có xu thế hình thành theo hướng có tổ chức, khép kín, hoạt động chặt chẽ, khó đấu tranh, bắt giữ.

Các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc thường sẽ phân công vai trò, nhiệm vụ cho từng đối tượng trong nhóm làm nhiệm vụ cảnh giới, xáo bạc, rủ rê, lôi kéo các con bạc tham gia và thường bố trí đánh bạc tại những ngôi nhà kiên cố có lắp đặt hệ thống camera theo dõi xung quanh; lợi dụng khoa học công nghệ để tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng, lập tức xóa bỏ, phá hủy máy móc, điện thoại nếu bị lực lượng công an phát hiện… khiến công tác tổ chức đấu tranh, bắt giữ gặp nhiều khó khăn.

Các đối tượng bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân, Công an xã Cương Gián bắt quả tang vào ngày 6/8/2022, khi đang đánh bài ăn tiền, bằng hình thức đánh liêng tại nhà Nguyễn Tiến Thành (SN 1981), ở thôn Nam Mới, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (thu giữ gần 161 triệu đồng, 14 điện thoại, 1 thanh kiếm và nhiều tang vật liên quan) -

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Trước tình hình tội phạm và tệ nạn đánh bạc có dấu hiệu hoạt động phức tạp, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến cờ bạc.

Đặc biệt, toàn ngành sẽ tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thường xuyên rà soát các điểm, tụ điểm, ổ nhóm, đường dây đánh bạc để kịp thời bắt giữ, xử lý theo đúng quy định. Bên cạnh đó, phối hợp với các ngành chức năng tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và các lĩnh vực liên quan; kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet trên địa bàn quản lý chặt chẽ các thuê bao internet, điện thoại di động, không để các đối tượng lợi dụng sử dụng để đánh bạc dưới hình thức lô, đề trên không gian mạng…”.

Nga Nguyễn